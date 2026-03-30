Земля погрузится в солнечное облако плазмы на трое суток Облако плазмы от сильной вспышки на Солнце накроет Землю 1 апреля

Облако плазмы, выброшенное Солнцем после мощной вспышки, может задеть Землю в ночь на среду, 1 апреля, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Согласно прогнозу, планета окажется внутри солнечного вещества на срок от двух до трех суток. Ученые называют ситуацию пограничной.

В лаборатории отметили, что на Солнце впервые за два месяца произошла вспышка высочайшего класса, сопровождаемая выбросом плазмы. Основная масса вещества уходит в сторону от Земли, однако отклонение в 40 градусов от направления движения облака делает планету уязвимой для его периферийных частей.

По базовому сценарию, облако плазмы задевает планету краем в ночь на 1 апреля. Внутри солнечного вещества Земля будет находиться после этого от двух до трех суток, — сообщили в лаборатории.

Ранее в Институте прикладной геофизики сообщали, что серия магнитных бурь, атаковавших Землю с начала астрономической весны, временно прекратилась после повторной волны активности, зафиксированной 22 марта. Возмущенность магнитного поля планеты вернулась к минимальным значениям.