Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 11:09

Земля погрузится в солнечное облако плазмы на трое суток

Облако плазмы от сильной вспышки на Солнце накроет Землю 1 апреля

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Облако плазмы, выброшенное Солнцем после мощной вспышки, может задеть Землю в ночь на среду, 1 апреля, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Согласно прогнозу, планета окажется внутри солнечного вещества на срок от двух до трех суток. Ученые называют ситуацию пограничной.

В лаборатории отметили, что на Солнце впервые за два месяца произошла вспышка высочайшего класса, сопровождаемая выбросом плазмы. Основная масса вещества уходит в сторону от Земли, однако отклонение в 40 градусов от направления движения облака делает планету уязвимой для его периферийных частей.

По базовому сценарию, облако плазмы задевает планету краем в ночь на 1 апреля. Внутри солнечного вещества Земля будет находиться после этого от двух до трех суток, — сообщили в лаборатории.

Ранее в Институте прикладной геофизики сообщали, что серия магнитных бурь, атаковавших Землю с начала астрономической весны, временно прекратилась после повторной волны активности, зафиксированной 22 марта. Возмущенность магнитного поля планеты вернулась к минимальным значениям.

солнце
Земля
плазма
выбросы
вспышки
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.