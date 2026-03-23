23 марта 2026 в 10:43

Солнце прекратило «кошмарить» Землю

ИКИ РАН: магнитная буря на Земле утихла

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Серия магнитных бурь, атаковавших Землю с начала астрономической весны, временно прекратилась, сообщили агентству ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ), после повторной волны активности, зафиксированной 22 марта. Возмущенность магнитного поля планеты вернулась к минимальным значениям.

В настоящее время специалисты оценивают состояние магнитосферы как «штиль», что соответствует самому спокойному уровню по пятибалльной шкале мониторинга. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, период затишья продолжается уже более четырех часов.

Эксперты напоминают, что текущий всплеск активности в пике достигал уровня G3 (сильные возмущения), провоцируя заметные колебания в геомагнитном фоне. Несмотря на то, что после первого этапа бури 22 марта наблюдался кратковременный рецидив, сейчас ситуация стабилизировалась, и, по оценкам ученых, риски для самочувствия метеозависимых людей и работы техники временно снизились.

До этого врач-терапевт Татьяна Воронцова рассказала, что во время магнитной бури необходимо снизить нагрузку на организм. Также лучше отказаться от употребления кофеина и больше времени проводить на свежем воздухе. Особенно важно не пропускать прием препаратов от хронических заболеваний.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

