28 марта 2026 в 16:46

Лунная миссия США может накрыться «медным тазом»

Крупный выброс на Солнце произошел перед лунной миссией США

Солнечный выброс плазмы произошел накануне старта пилотируемой миссии NASA к Луне, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии в своем Telegram-канале. В отличие от околоземных орбит, где возможны лишь вторичные последствия космической погоды, на дальних траекториях корабль оказывается непосредственно внутри потока солнечной плазмы, поэтому активность светила в ближайшие дни будут отслеживать с особым вниманием.

Судя по тому, что присылают коронографы, и по профилям рентгеновского излучения, на Солнце прямо сейчас развивается крупный выброс плазмы. Событие привлекает внимание в том числе потому, что в ночь с 1 на 2 апреля запланирован первый с 1972 года пилотируемый полет к Луне, — говорится в сообщении.

Ранее специалисты NASA использовали передовые методы визуализации для анализа образцов астероида Бенну и выявили разветвленную систему трещин, пронизывающих фрагменты породы. Данное открытие позволяет исследователям объяснить, почему поверхность Бенну имеет низкую тепловую инерцию — она быстро нагревается и остывает при вращении.

солнце
плазма
США
NASA
Лунная миссия США может накрыться «медным тазом»
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

