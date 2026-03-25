«Есть много обращений»: Цивилев о новых желающих купить энергоресурсы РФ Цивилев: Россия ведет переговоры о поставках СПГ и нефти в Азию

Россия ведет активную работу над новыми контрактами на поставку энергоресурсов в страны Азии, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. По его словам, которые приводит ТАСС, речь идет о сжиженном природном газе, сжиженных углеводородных газах, нефти, а также о соглашениях в сфере электроэнергетики.

У нас есть много обращений от стран Азии, в чей адрес шли поставки, цепочки, которые оборвались, и мы сейчас ведем активную работу по проработке контрактов на поставку энергоресурсов из Российской Федерации, — рассказал министр.

По словам министра, заявки на дополнительные поставки поступают от большинства азиатских стран. Действующие обязательства Россия выполняет в полном объеме, а новые договоренности сейчас находятся в стадии обсуждения. Цивилев добавил, что у России есть резервы, чтобы обеспечить и внутренний спрос, и возможные новые контракты.

Ранее Цивилев отмечал, что Россия пересматривает цепочки поставок энергоресурсов из-за кризиса на Ближнем Востоке и будет в первую очередь поставлять их странам-соседям, с которыми есть общая граница. Поставщики будут пересматривать и другую логистику нефтепродуктов.