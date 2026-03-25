25 марта 2026 в 14:35

«Есть много обращений»: Цивилев о новых желающих купить энергоресурсы РФ

Цивилев: Россия ведет переговоры о поставках СПГ и нефти в Азию

Сергей Цивилев Сергей Цивилев Фото: kremlin.ru
Россия ведет активную работу над новыми контрактами на поставку энергоресурсов в страны Азии, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. По его словам, которые приводит ТАСС, речь идет о сжиженном природном газе, сжиженных углеводородных газах, нефти, а также о соглашениях в сфере электроэнергетики.

У нас есть много обращений от стран Азии, в чей адрес шли поставки, цепочки, которые оборвались, и мы сейчас ведем активную работу по проработке контрактов на поставку энергоресурсов из Российской Федерации, — рассказал министр.

По словам министра, заявки на дополнительные поставки поступают от большинства азиатских стран. Действующие обязательства Россия выполняет в полном объеме, а новые договоренности сейчас находятся в стадии обсуждения. Цивилев добавил, что у России есть резервы, чтобы обеспечить и внутренний спрос, и возможные новые контракты.

Ранее Цивилев отмечал, что Россия пересматривает цепочки поставок энергоресурсов из-за кризиса на Ближнем Востоке и будет в первую очередь поставлять их странам-соседям, с которыми есть общая граница. Поставщики будут пересматривать и другую логистику нефтепродуктов.

нефть
газ
Азия
Сергей Цивилев
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

