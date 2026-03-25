«Несмотря на угрозы»: Памфилова сообщила о приезде европейцев на выборы

Памфилова: некоторые представители Европы приедут на выборы в Госдуму

Элла Памфилова Элла Памфилова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Некоторые представители Европы приедут на предстоящие в сентябре выборы в Госдуму, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в итоговом докладе о работе комиссии за 2021–2026 годы. По ее словам, речь идет о независимых экспертах, а не об официальных миссиях, передает ТАСС.

Несмотря на угрозу, запугивания, приезжают и, я уверена, что на предстоящих в сентябре выборах также приедут, в том числе из европейских стран, те, кто себя уважает, считает свое достоинство как эксперта, наблюдателя — приедут, — отметила она.

Глава ЦИК также отметила, что за последние пять лет в стране организовали разветвленную и многоуровневую систему общественного контроля за процессом голосования, ни одни выборы не проходят без наблюдателей от партий и общественных организаций. По словам Памфиловой, такие успехи позволили вернуться к досрочному голосованию.

До этого президент России Владимир Путин утвердил пятерку членов Центральной избирательной комиссии по президентской квоте на новый пятилетний срок. В состав вошла в том числе действующий председатель ЦИК. В список также включен Герой России Анатолий Сысоев, в свое время он закончил программу «Время героев».

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

