Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 12:41

Памфилова заявила об усилении контроля на выборах

Памфилова: ЦИК создала эффективную систему общественного контроля за выборами

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Центральная избирательная комиссия России за последние пять лет сформировала разветвленную и многоуровневую систему общественного контроля за процессом голосования, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, такие успехи позволили вернуться к досрочному голосованию, которое раньше вызывало множество нареканий.

Мы вышли на новый качественный уровень. За это время — [пять лет] — мы создали очень мощную, многослойную систему контроля общества за выборами. И без наблюдателей от партий, кандидатов, от общественности под эгидой общественных палат, никакие выборы сейчас невозможны, — сообщила глава ЦИК.

Памфилова также обратила внимание, что за последние пять лет ЦИК научилась работать на опережение, несмотря на турбулентное время. По ее словам, это качество стало главным достижением государственного органа.

До этого президент России Владимир Путин утвердил пятерку членов Центральной избирательной комиссии по президентской квоте на новый пятилетний срок. В состав вошла в том числе действующий председатель ЦИК. В список также включен Герой России Анатолий Сысоев, в свое время он закончил программу «Время героев».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.