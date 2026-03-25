Памфилова заявила об усилении контроля на выборах

Центральная избирательная комиссия России за последние пять лет сформировала разветвленную и многоуровневую систему общественного контроля за процессом голосования, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, такие успехи позволили вернуться к досрочному голосованию, которое раньше вызывало множество нареканий.

Мы вышли на новый качественный уровень. За это время — [пять лет] — мы создали очень мощную, многослойную систему контроля общества за выборами. И без наблюдателей от партий, кандидатов, от общественности под эгидой общественных палат, никакие выборы сейчас невозможны, — сообщила глава ЦИК.

Памфилова также обратила внимание, что за последние пять лет ЦИК научилась работать на опережение, несмотря на турбулентное время. По ее словам, это качество стало главным достижением государственного органа.

До этого президент России Владимир Путин утвердил пятерку членов Центральной избирательной комиссии по президентской квоте на новый пятилетний срок. В состав вошла в том числе действующий председатель ЦИК. В список также включен Герой России Анатолий Сысоев, в свое время он закончил программу «Время героев».