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29 июля 2025 в 13:13

Стало известно, зачем на самом деле США хотят купить Командорские острова

Марков: США хотят приобрести острова у России из-за их стратегического значения

Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

США рассматривают покупку Командорских островов, так как считают данный архипелаг важным геополитическим объектом в Тихоокеанском регионе, заявил в беседе с «Газетой.Ru» политолог Сергей Марков. Он отметил, что для Соединенных Штатов приобретение чужих территорий является исторически сложившейся практикой. Однако когда потенциальный продавец отказывается от сделки, американская сторона, как правило, переходит к тактике давления и угроз.

Расположив военный контингент на Командорских островах, можно отслеживать перемещения других стран, в первую очередь, Китая, по океану. Покупка этих территорий также дала бы Штатам возможность контролировать достаточно большую зону, где можно добывать природные ресурсы и развивать рыбный промысел. Это все достаточно выгодно для Вашингтона, — сказал эксперт.

Ранее подполковник армии США Джеффри Фриц выдвинул идею приобретения Командорских островов за $15 млрд (1,1 трлн рублей). По его мнению, такая сделка позволила бы Вашингтону усилить контроль за действиями Китая в Арктике, где, как утверждает Фриц, Пекин планирует развертывание своих подводных сил.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала возможную продажу Командорских островов США тяжким преступлением. Дипломат предложила американской стороне направить эти средства на решение внутренних проблем, в частности на сокращение гигантского государственного долга Соединенных Штатов.

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