Захарова назвала преступлением продажу США Командорских островов

Продажа Командорских островов Соединенным Штатам была бы страшным преступлением, такое мнение высказала представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ответ на соответствующее предложение подполковника Джеффри Фрица. По словам дипломата, которые приводит РИА Новости, если американцы имеют такие большие деньги, им стоило бы потратить их на погашение государственного долга.

Это не стоило бы комментировать в принципе, так как продажа родины в нашей стране считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений. Но если у Фрица есть такие деньги, он может сделать Америку снова великой и хотя бы в какой-то части погасить часть госдолга США, — ответила Захарова.

Ранее Фриц предложил США приобрести Командорские острова, принадлежащие России. По его словам, Вашингтон мог бы предложить за них $15 млрд. Подполковник считает, что это позволило бы США следить за активностью Китая, который якобы пытается отправить свои подводные лодки в Северный Ледовитый океан.