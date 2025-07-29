В США хотят предложить России деньги за Командорские острова Подполковник Фриц предложил США выкупить Командорские острова за $15 млрд

США следует приобрести за $15 млрд Командорские острова, принадлежащие России, такое мнение в статье для издания Breaking Defense высказал американский подполковник Джеффри Фриц. Он считает, что это позволило бы Вашингтону следить за активностью Китая, который якобы пытается отправить свои подводные лодки в Северный Ледовитый океан.

Предложение заключается в том, чтобы США осуществили мирную и прагматичную покупку Командорских островов у Российской Федерации за $15 млрд, чтобы отслеживать потенциальную активность китайских подводных лодок, пытающихся проникнуть в Северный Ледовитый океан, — говорится в публикации.

Фриц обратил внимание, что Командорские острова расположены вдоль потенциального маршрута, по которому китайские подлодки могли бы проплывать от военно-морской базы Цзянгэчжуан в Арктику. Подполковник призвал купить не только острова, но и экономическую зону.

Ранее источник в отрасли сообщал, что правительство России рассмотрит на этой неделе проект закона о денонсации соглашения с США по утилизации оружейного плутония. В случае одобрения инициативу внесут в Госдуму.