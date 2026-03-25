Названо число поврежденных в Иране медицинских объектов

Не менее 282 медицинских объектов повреждено в Иране из-за атак США и Израиля, заявил в эфире телерадиокомпании IRIB глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд. По его словам, некоторые из них окончательно прекратили работу, другие возобновили. Он указал, что такие удары по гражданским объектам считаются военным преступлением.

282 медицинских центра подверглись ударам, это больницы, поликлиники, центры здравоохранения, — сказал Коливанд.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов выразил мнение, что контроль Ирана над Ормузским проливом, закрепленный в рамках мирного соглашения с США, позволит сохранить государственную целостность страны. Он считает, что Тегерану также необходимо добиться компенсации за ущерб, нанесенный во время боевых действий.

До этого портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что атаки США на Иран могут продолжиться еще две-три недели. Там отметили, что Вашингтон серьезно рассматривает дипломатическое решение конфликта, но в то же время наращивает силы на Ближнем Востоке для возможной наземной операции.