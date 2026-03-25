В США раскрыли, как долго могут продолжиться атаки на Иран Axios: атаки США на Иран могут продолжиться еще две-три недели

Атаки США на Иран могут продолжиться еще две-три недели, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. Там отметили, что Вашингтон серьезно рассматривает дипломатическое решение конфликта, но в то же время наращивает силы на Ближнем Востоке для возможной наземной операции.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Иран выдвинул США ряд условий для возобновления переговоров о прекращении огня. В числе ключевых условий называется закрытие американских военных баз в странах Персидского залива, а также выплата репараций.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США не сократят масштабы операции «Эпическая ярость» против Ирана на время переговоров. По ее словам, боевые действия направлены на достижение целей, поставленных верховным главнокомандующим и Пентагоном.

До этого Ливитт отметила, что ситуация на переговорах США с Ираном изменчива. Она добавила, что не стоит верить спекуляциям вокруг встреч представителей двух стран до официального объявления о них.