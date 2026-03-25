25 марта 2026 в 11:44

В США раскрыли, как долго могут продолжиться атаки на Иран

Axios: атаки США на Иран могут продолжиться еще две-три недели

Фото: Xinhua/Shadati/Global Look Press
Атаки США на Иран могут продолжиться еще две-три недели, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. Там отметили, что Вашингтон серьезно рассматривает дипломатическое решение конфликта, но в то же время наращивает силы на Ближнем Востоке для возможной наземной операции.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Иран выдвинул США ряд условий для возобновления переговоров о прекращении огня. В числе ключевых условий называется закрытие американских военных баз в странах Персидского залива, а также выплата репараций.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США не сократят масштабы операции «Эпическая ярость» против Ирана на время переговоров. По ее словам, боевые действия направлены на достижение целей, поставленных верховным главнокомандующим и Пентагоном.

До этого Ливитт отметила, что ситуация на переговорах США с Ираном изменчива. Она добавила, что не стоит верить спекуляциям вокруг встреч представителей двух стран до официального объявления о них.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Памфилова заявила об улучшении работы ЦИК за последние пять лет
ВСУ предприняли новую атаку на Москву
Что известно о новом ударе вблизи АЭС «Бушер» вечером 24 марта
Определился победитель в голосовании за звание лучшего фигуриста России
Флагман флота США стал целью для иранских ракет
Мирный житель погиб при ударе ВСУ
Мишустин обязал ФАС разобраться с «бардаком» в тарифах ЖКХ
Венгрия оставила Украину без газа
Автоэксперт напомнил, как правильно хранить зимние шины
Во «ВКонтакте» стартовал весенний конкурс NEWS.ru
Финансист рассказала, как бороться с «потребительским экстремизмом»
Что известно о последствиях ракетного удара ВСУ по Белгороду
В Турции выдали ордер на арест звезды сериала «Постучись в мою дверь»
Глава Севастополя пообещал отремонтировать пострадавшие от взрыва квартиры
На Землю обрушилась новая магнитная буря
В Германии предрекли зарождение нефтеюаня
Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта в ДНР
В России захотели изменить требования к нагрузке школьников
Биолог рассказал, как защититься от клещей во время поездки на природу
Озерное, Сергеевка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 25 марта
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

