В Белом доме раскрыли, прекратят ли США удары по Ирану на время переговоров Ливитт: США не сократят масштабы операции против Ирана на время переговоров

США не сократят масштабы операции «Эпическая ярость» против Ирана на время переговоров, заявила газете The New York Times пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, боевые действия направлены на достижение целей, поставленных верховным главнокомандующим и Пентагоном.

Операция «Эпическая ярость» продолжается без снижения интенсивности для достижения военных целей, — сказала Ливитт.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору выразил мнение, что президент США Дональд Трамп использует заявления о возможных переговорах с Ираном как прикрытие для переброски военных сил на Ближний Восток. Он связывает эту риторику с подготовкой к возможной наземной операции.

До этого сообщалось, что администрация США могла направить Тегерану развернутый план урегулирования ближневосточного кризиса. По данным СМИ, документ, состоящий из 15 пунктов, был передан иранской стороне через посредничество Пакистана. Тем временем Пентагон планирует направить около 3 тыс. военнослужащих элитной 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближний Восток.