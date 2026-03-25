25 марта 2026 в 09:26

В Белом доме раскрыли, прекратят ли США удары по Ирану на время переговоров

Ливитт: США не сократят масштабы операции против Ирана на время переговоров

Кэролайн Ливитт Кэролайн Ливитт Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
США не сократят масштабы операции «Эпическая ярость» против Ирана на время переговоров, заявила газете The New York Times пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, боевые действия направлены на достижение целей, поставленных верховным главнокомандующим и Пентагоном.

Операция «Эпическая ярость» продолжается без снижения интенсивности для достижения военных целей, — сказала Ливитт.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору выразил мнение, что президент США Дональд Трамп использует заявления о возможных переговорах с Ираном как прикрытие для переброски военных сил на Ближний Восток. Он связывает эту риторику с подготовкой к возможной наземной операции.

До этого сообщалось, что администрация США могла направить Тегерану развернутый план урегулирования ближневосточного кризиса. По данным СМИ, документ, состоящий из 15 пунктов, был передан иранской стороне через посредничество Пакистана. Тем временем Пентагон планирует направить около 3 тыс. военнослужащих элитной 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближний Восток.

США
Кэролайн Ливитт
Иран
удары
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

