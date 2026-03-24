Что известно о переброске десантников из США для операций против Ирана WSJ: США планируют перебросить 3 тыс. десантников для операций против Ирана

Пентагон планирует направить около 3 тыс. военнослужащих элитной 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближний Восток для поддержки операций против Ирана, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников. По данным издания, письменный приказ об этом могут отдать в ближайшие часы.

Чиновники уточнили, что решение о вводе сухопутных войск непосредственно на территорию Ирана пока не принято. Однако развертывание 82-й дивизии открывает для президента Дональда Трампа несколько стратегических вариантов, — говорится в материале.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американская военная кампания против Ирана находится на начальном этапе и вскоре перейдет в фазу более интенсивных ударов, направленных на полное уничтожение ядерного потенциала Тегерана. Министр подчеркнул, что Вашингтон готов задействовать все свои возможности для выполнения поставленных задач.

До этого стало известно, что почти 60% американцев недовольны происходящим на Ближнем Востоке. При этом лишь четверо из 10 респондентов одобряют операцию на Ближнем Востоке. По мнению 92% американцев, боевые действия нужно закончить как можно скорее.