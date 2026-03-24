24 марта 2026 в 20:26

Что известно о переброске десантников из США для операций против Ирана

WSJ: США планируют перебросить 3 тыс. десантников для операций против Ирана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пентагон планирует направить около 3 тыс. военнослужащих элитной 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближний Восток для поддержки операций против Ирана, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников. По данным издания, письменный приказ об этом могут отдать в ближайшие часы.

Чиновники уточнили, что решение о вводе сухопутных войск непосредственно на территорию Ирана пока не принято. Однако развертывание 82-й дивизии открывает для президента Дональда Трампа несколько стратегических вариантов, — говорится в материале.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американская военная кампания против Ирана находится на начальном этапе и вскоре перейдет в фазу более интенсивных ударов, направленных на полное уничтожение ядерного потенциала Тегерана. Министр подчеркнул, что Вашингтон готов задействовать все свои возможности для выполнения поставленных задач.

До этого стало известно, что почти 60% американцев недовольны происходящим на Ближнем Востоке. При этом лишь четверо из 10 респондентов одобряют операцию на Ближнем Востоке. По мнению 92% американцев, боевые действия нужно закончить как можно скорее.

Пентагон
США
Иран
десантники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители Нидерландов устроили бойкот ЧМ из-за Трампа
В Севастополе ввели региональный режим ЧС после взрыва в жилом доме
В Кемерово накрыли клинику без лицензии, где убивали и калечили пациентов
Дацик поклялся отомстить за погибшего на СВО сына
Российские «Посейдон» и «Буревестник» лишили замгоссекретаря США дара речи
Стало известно, к чему принц Саудовской Аравии подталкивает США
МИД России осудил нападения на мирных граждан ОАЭ
Иран предупредили о подлом шаге США
Что известно о переброске десантников из США для операций против Ирана
В Роспотребнадзоре оценили риски завоза оспы обезьян в Россию
Россиянам раскрыли неочевидную опасность обхода блокировок Telegram
Ощадбанк приостановил ввоз наличных на Украину из-за Венгрии
Взрыв в Севастополе, ФСБ перевели в режим повышенной готовности: что дальше
Газовой службе пришлось провести новую трубу после взрыва в Севастополе
Набиуллина раскрыла, сколько активов инвесторов удалось разблокировать
Мигрант с зарплатой 380 000: как это возможно в РФ — подробный разбор
«Может не выдержать»: Минфин предложил изменить бюджетное правило
Бывшая замглавы Солнечногорска попалась на многомиллионных взятках
Эрдоган раскрыл позицию Турции по нападению на Иран
Елена Зеленская поблагодарила пустое кресло вместо первой леди США
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

