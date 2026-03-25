«Пустил пыль в глаза»: в Европе предупредили о лжи Трампа по Ирану Журналист Христофору: Трамп отвлекает внимание от операции в Иране переговорами

Президент США Дональд Трамп использует заявления о возможных переговорах с Ираном как прикрытие для переброски военных сил на Ближний Восток, заявил на своем YouTube-канале кипрский журналист Алекс Христофору. Он связывает эту риторику с подготовкой к возможной наземной операции.

Трамп опять пустил пыль в глаза разговорами о переговорах, а сам тем временем, перебрасывает солдат. Это как с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, который просит перемирие перед очередным провальным наступлением, — сказал Христофору.

Ранее Трамп указывал, что Вашингтон и Тегеран якобы провели конструктивные переговоры о прекращении боевых действий за последние два дня. Он также заявил, что приказал Пентагону на пять дней отсрочить удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Однако в Иране опровергли прямые контакты, заявив, что Тегеран не вел переговоров с Вашингтоном, но изложил свою позицию через посредников.

Позже стало известно, что администрация Соединенных Штатов направила Тегерану развернутый план урегулирования ближневосточного кризиса. По данным СМИ, документ, состоящий из 15 пунктов, был передан иранской стороне через посредничество Пакистана. Издание со ссылкой на представителей американской администрации информирует, что план затрагивает ключевые аспекты, вызывающие озабоченность Вашингтона. Среди них ракетная и ядерная программы Ирана, а также вопрос свободы судоходства в регионе.