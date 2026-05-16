Старейший в мире пес по кличке Лазар скончался в возрасте 30 лет

Во Франции в возрасте 30 лет умер пес по кличке Лазар, которого считали самой старой собакой в мире, рассказала AFP его хозяйка Офели Будоль. Девушка забрала пса из приюта, он оказался там после смерти своего первого владельца.

Будоль рассказала, что пес умер у нее на руках прошлой ночью. Девушка отметила, что Лазар скоро встретится со своим старым хозяином.

При этом в Книге рекордов Гиннесса заявили, что не могут посмертно внести Лазара в реестр, поскольку соответствующий запрос не был оформлен до его смерти. Лазар был представителем породы папийон (французский той-спаниель). Он родился 4 декабря 1995 года.

В последние дни Лазар почти все время спал, плохо видел и слышал. Несмотря на это, хозяйка называет его живым и очаровательным.

Ранее сообщалось, что сотрудники аэропорта Кызыл на протяжении года заботятся о хаски по кличке Умка. Собака ежедневно встречает бойцов, возвращающихся с передовой, каждый раз надеясь увидеть среди них своего хозяина. По словам волонтера Эльвиры Лифановой, хозяин Умки — военнослужащий, который обнаружил животное возле разрушенного дома в зоне проведения СВО.