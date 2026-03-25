25 марта 2026 в 09:52

Раскрыты требования Ирана для возобновления переговоров с США

WSJ: Иран потребовал закрытия баз США и репараций для продолжения переговоров

Тегеран, Иран Тегеран, Иран Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press
Иран выдвинул США ряд условий для возобновления переговоров о прекращении огня, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. В числе ключевых условий называется закрытие американских военных баз в странах Персидского залива, а также выплата репараций.

Тегеран также настаивает на установлении контроля над режимом прохода через Ормузский пролив с возможностью взимания платы за транзит, аналогично практике Египта в Суэцком канале.

Среди дополнительных требований указываются предоставление гарантий отказа от возобновления военных действий, прекращение ударов Израиля по ливанской шиитской группировке «Хезболла», а также полное снятие санкций с Ирана. Отдельным пунктом обозначено право Ирана на сохранение ядерной программы без ограничений в будущем.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что военная операция США против Ирана «Эпическая ярость» продолжается, несмотря на открывшиеся возможности для двусторонних контактов. США через Пакистан передали Ирану 15-пунктный план урегулирования конфликта. Но неизвестно, готов ли Тегеран принять эти предложения и согласен ли с ними Израиль.

Стало известно, сколько зрителей посмотрели концерт BTS на Netflix
Появился новый снимок Колокольникова с повзрослевшей дочерью от Раппопорт
В Германии осудили агрессивную «дерусификацию» в Одессе
«Созидательная сила»: Путин высоко оценил роль фермеров в развитии России
Экс-подполковник предупредил США об опасности эскалации в Иране
Биолог дал советы, как правильно собирать березовый сок
ФСБ предотвратили теракт в Краснодарском университете МВД
Китай потребовал наказания для напавшего на посольство в Токио
Что известно о новых деталях переговоров США и Ирана в Исламабаде
Магнитные бури сегодня, 25 марта: что завтра, недомогание, упадок сил
Мишустин поручил проработать сопряжение ставки ипотеки с числом детей
Россиянка обнаружила окровавленного мужа со строительным пистолетом
Московских аллергиков предупредили о начале «адского» сезона пыления
Массированный налет российских дронов вверг Западную Украину в панику
Путин посмертно наградил погибших при теракте сотрудников ДПС
Гуф отрекся от рехаба после смерти пациента
«Стало шоком»: сын погибшей при взрыве в Севастополе женщины о трагедии
В РФ призвали защитить крафтовые товары от нововведений для маркетплейсов
Умер автор хита Angel of the Morning и дядя Анджелины Джоли
Россиянам рассказали, как легко взбодриться без кофе и энергетиков
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

