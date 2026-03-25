Раскрыты требования Ирана для возобновления переговоров с США

WSJ: Иран потребовал закрытия баз США и репараций для продолжения переговоров

Иран выдвинул США ряд условий для возобновления переговоров о прекращении огня, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. В числе ключевых условий называется закрытие американских военных баз в странах Персидского залива, а также выплата репараций.

Тегеран также настаивает на установлении контроля над режимом прохода через Ормузский пролив с возможностью взимания платы за транзит, аналогично практике Египта в Суэцком канале.

Среди дополнительных требований указываются предоставление гарантий отказа от возобновления военных действий, прекращение ударов Израиля по ливанской шиитской группировке «Хезболла», а также полное снятие санкций с Ирана. Отдельным пунктом обозначено право Ирана на сохранение ядерной программы без ограничений в будущем.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что военная операция США против Ирана «Эпическая ярость» продолжается, несмотря на открывшиеся возможности для двусторонних контактов. США через Пакистан передали Ирану 15-пунктный план урегулирования конфликта. Но неизвестно, готов ли Тегеран принять эти предложения и согласен ли с ними Израиль.