Раскрыты подробности тройного удара ВСУ по Тульской области Губернатор Миляев: силы ПВО сбили еще три беспилотника ВСУ в Тульской области

Российские силы противовоздушной обороны сбили еще три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. Согласно его сообщениям, с начала суток над территорией региона уничтожили уже 10 украинских беспилотников.

Еще три украинских беспилотника были уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России, — написал Миляев.

Глава региона отметил, что, согласно предварительной информации, разрушений зданий и объектов инфраструктуры не зафиксировано. При этом он подчеркнул, что на территории Тульской области продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА.

До этого в ДНР в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины один мирный житель погиб, еще девять человек получили ранения. Инциденты произошли в нескольких населенных пунктах республики.

Кроме того, врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в селе Солова из-за атаки украинского дрона-камикадзе пострадали двое мирных граждан. Беспилотник нацелился на легковую машину, в итоге ранения получили два человека.