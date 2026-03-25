Врач предупредил о неочевидной опасности зеленого чая

Кардиолог Рогачев: злоупотребление зеленым чаем грозит тахикардией

Злоупотребление зеленым чаем может вызвать тахикардию, бессонницу и раздражение слизистой желудка, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» кардиолог Александр Рогачев. По его словам, это также может снизить усвоение железа в организме.

При избыточном употреблении зеленый чай может вызывать учащенное сердцебиение, бессонницу, раздражение слизистой желудка и снижать усвоение железа. Особенно осторожными следует быть людям с гастритом, анемией и повышенной чувствительностью к кофеину, — подчеркнул Рогачев.

Он отметил, что зеленый чай действительно может оказывать успокаивающее действие, при этом это не классическое седативное средство. Его эффект на психику связан с аминокислотой L-теанином. Она способствует снижению уровня стресса. Помимо нее, напиток содержит кофеин, избыток которого и может привести к неприятным последствиям.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что травяные сборы полезны для людей старше 50 лет. Она отметила, что они могут улучшить качество сна или увеличить уровень энергии.

Врач предупредил о неочевидной опасности зеленого чая
