25 марта 2026 в 13:44

Европейские потребители газа травятся опасным канцерогеном

Высокое содержание канцерогенного бензола обнаружили в газе трех стран Европы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бытовой газ в домах ряда стран Западной Европы содержит повышенные концентрации канцерогенного бензола, сообщили исследователи американской некоммерческой организации PSE Healthy Energy. В статье, опубликованной в журнале Environmental Research, говорится, что среднее содержание бензола в европейском газе оказалось выше, чем в Северной Америке, — от девяти до 72 раз.

В среднем содержание бензола в газе было значительно выше, чем в Северной Америке (минимум в 9 раз, максимум в 72 раза) <…>. Моделирование повышенной концентрации бензола в воздухе в случае утечек бытового газа показало, что он может быть потенциально опасным [для человека], но при этом не выявляется по запаху, — говорится в публикации.

Ученые изучили образцы бытового газа из 35 домов в семи городах Великобритании, Нидерландов и Италии. Самое низкое содержание бензола зафиксировано в Милане, самое высокое — в Амстердаме. По оценкам исследователей, сотни тысяч жителей этих стран могут подвергаться воздействию опасного вещества.

В PSE Healthy Energy подчеркнули, что влияние на здоровье человека, вынужденного постоянно сталкиваться с такими утечками, «хуже, чем проживание с курильщиком». Глава исследовательской группы Тамара Спаркс признала, что ученым пока не удалось установить причины утечек и определить, в каких домах они наиболее вероятны.

Ранее строительный эксперт и гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев заявил NEWS.ru, что мебель и ламинат из древесно-стружечных плит низкого класса эмиссии могут выделять формальдегид, концентрация которого будет в разы превышать допустимые нормы в теплых и влажных условиях. По его словам, именно этот канцероген может стать причиной раздражения глаз и першения в горле.

Европа
бытовой газ
Канцерогены
бензол
Погода в Москве в четверг, 26 марта: ждать ли жары и сильных ливней
«Звоните своей бабушке»: Макгрегор возвращается в UFC спустя пять лет
Налет на Кронштадт, теракт на Кубани, 600 БПЛА: как ВСУ атакуют РФ 25 марта
Что известно о методах «лечения» в скандальном рехабе «Свобода»
Спрос на российские энергоресурсы взлетел в Юго-Восточной Азии
Что известно о пожаре в одном из жилых домов Астрахани
Что известно о первой попытке Израиля бомбить порты в Каспийском море
Звезда сериала «Постучись в мою дверь» даст показания по делу о наркотиках
Нутрициолог назвала неочевидную причину развития морщин
VK, МФТИ и МГТУ имени Баумана подвели итоги «Технокубка»
Врач предупредил о неочевидной опасности зеленого чая
Матвиенко назвала вопрос, который больше не отпугивает аферистов с Украины
Зафиксирован массовый сбой на сайте налоговой службы
Что известно о расследовании убийства участника «Дома-2» Лукина
Warner Bros. сообщила хорошую новость для поклонников «Властелина колец»
Названо число поврежденных в Иране медицинских объектов
Европейские потребители газа травятся опасным канцерогеном
Росатом начал новый этап экстренного вывоза специалистов из Ирана
«Несмотря на угрозы»: Памфилова сообщила о приезде европейцев на выборы
Военэксперт ответил, что стоит за планами Трампа заключить мир с Ираном
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

