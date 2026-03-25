Европейские потребители газа травятся опасным канцерогеном

Бытовой газ в домах ряда стран Западной Европы содержит повышенные концентрации канцерогенного бензола, сообщили исследователи американской некоммерческой организации PSE Healthy Energy. В статье, опубликованной в журнале Environmental Research, говорится, что среднее содержание бензола в европейском газе оказалось выше, чем в Северной Америке, — от девяти до 72 раз.

Моделирование повышенной концентрации бензола в воздухе в случае утечек бытового газа показало, что он может быть потенциально опасным [для человека], но при этом не выявляется по запаху, — говорится в публикации.

Ученые изучили образцы бытового газа из 35 домов в семи городах Великобритании, Нидерландов и Италии. Самое низкое содержание бензола зафиксировано в Милане, самое высокое — в Амстердаме. По оценкам исследователей, сотни тысяч жителей этих стран могут подвергаться воздействию опасного вещества.

В PSE Healthy Energy подчеркнули, что влияние на здоровье человека, вынужденного постоянно сталкиваться с такими утечками, «хуже, чем проживание с курильщиком». Глава исследовательской группы Тамара Спаркс признала, что ученым пока не удалось установить причины утечек и определить, в каких домах они наиболее вероятны.

