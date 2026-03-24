Взрыв в Севастополе, ФСБ перевели в режим повышенной готовности: что дальше

В Севастополе произошел взрыв в пятиэтажном доме, силовые ведомства Москвы и области перевели на усиленный режим работы, топливный кризис из-за войны на Ближнем Востоке почувствовали в Великобритании — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Трагедия в Севастополе: что известно о взрыве, унесшем жизни двоих человек?

В ночь с 23 на 24 марта в одном из жилых домов на улице Павла Корчагина в Севастополе произошел взрыв. Сперва губернатор Михаил Развожаев сообщил о четверых пострадавших.

«Уважаемые севастопольцы! В одном из жилых домов на Корчагина произошел взрыв, причины выясняются. Пострадали четыре человека, погибших пока не обнаружено», — написал он.

По словам Развожаева, из-за взрыва произошло частичное обрушение стены в одной из квартир на первом этаже и частичное обрушение внутренних перекрытий и конструкций с первого по третий этаж. По его данным, на месте трагедии работали 89 человек и 23 единицы спецтехники.

Развожаев также рассказал, что после взрыва жильцов дома пришлось эвакуировать. По его словам, для горожан развернули пункт временного размещения.

«Люди эвакуированы из двух домов. Рядом в школе развернут пункт временного размещения. Тех, чьи квартиры непригодны для жилья, разместят в пансионате», — написал он.

Позднее губернатор подтвердил, что число пострадавших в результате взрыва в жилом доме в Севастополе на улице Павла Корчагина увеличилось до восьми человек. По его словам, в результате трагедии погибли двое жильцов.

Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

«К глубокому сожалению, обнаружены двое погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким. Еще восемь человек пострадали, врачи оказывают им всю необходимую помощь», — написал Развожаев.

Хозяйка квартиры, где произошел взрыв, погибла, ее 20-летний сын числится пропавшим без вести. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Кроме того, несколько человек из числа жильцов дома находятся в медицинских учреждениях. Утром, 24 марта, Развожаев сообщил, что число пострадавших при взрыве в многоквартирном доме в Севастополе возросло до 12 человек, трое из них дети, все находятся в больнице.

Также известно, что взрыв бытового газа полностью исключили из возможных причин ЧП в многоквартирном доме. Губернатор подтвердил, что специалисты опровергли основную версию. По его словам, власти города помогут восстановить пострадавшие квартиры.

«Если говорить о причинах, то в настоящий момент совершенно однозначно исключен взрыв бытового газа. Это все специалисты подтвердили, которые обследовали. Точная причина продолжает выясняться», — заявил губернатор.

Москва под защитой: силовиков перевели на усиленный режим работы. В чем причина?

Сотрудников ФСБ, МВД и Росгвардии перевели на усиленный режим работы. Как рассказали в Центре общественных связей ФСБ, меры приняты для предотвращения диверсионно-террористических актов украинскими спецслужбами.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации получена информация о подготовке спецслужбами Украины диверсионно-террористических актов в Москве и Московской области в отношении критически важных объектов, представителей органов власти, военнослужащих Минобороны России и сотрудников правоохранительного блока. В целях недопущения ДТА подразделения ФСБ России, МВД России и Росгвардии были переведены на усиленный режим несения службы», — говорится в сообщении.

Сотрудники подразделений специального назначения Росгвардии Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По данным ведомства, в результате проведенных мероприятий удалось предотвратить серию терактов с использованием СВУ и БПЛА, которые, по данным силовиков, готовили украинские спецслужбы. Так, в Москве задержали иностранца, получившего посылку с 504 взрывными устройствами, замаскированными под стельки для обуви с подогревом. В дальнейшем их под видом гуманитарной помощи должны были отправить в воинские части в зону проведения СВО. Также пресечена попытка закупки дронов для планирования атак по столичным объектам.

Отголоски войны дошли до Британии: в стране ограничили продажу топлива

В Великобритании ввели ограничения на продажу топлива владельцам сельскохозяйственной техники. Причиной стал конфликт на Ближнем Востоке, нарушивший поставки газа и нефтепродуктов из-за блокады Ормузского пролива.

«Оптовые продавцы вводят ограничения, чтобы гарантировать, что все фермеры получат хотя бы какое-то количество топлива», — сообщил представитель компании Anglia Farmers Патрик Крехан.

Вместо прежних поставок по 10 тыс. литров одному хозяйству теперь топливо распределяют меньшими объемами: отныне один фермер получает по 2 тыс. литров. В Шотландии в одни руки отпускают не более 500 литров дизеля.

В Национальном союзе фермеров отметили, что пока рано говорить о масштабном дефиците дизельного топлива. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что власти не видят серьезных рисков сбоев в поставках энергоресурсов. Вместе с тем он добавил, что при продолжении конфликта на Ближнем Востоке ситуация с топливом может усугубиться.

Британский фермер Фото: Shutterstock/FOTODOM

В то же время спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев выразил мнение, что Евросоюзу и Великобритании придется начать нормировать и ограничивать потребление топлива, чтобы сдержать последствия энергетического кризиса, возникшего из-за войны на Ближнем Востоке. По его словам, скоро Европа «будет умолять» Россию возобновить поставки энергоресурсов. Так он прокомментировал сообщения о введении на Филиппинах чрезвычайного положения в сфере энергетики.

«В связи с тем, что многие страны объявляют чрезвычайное положение в энергетической сфере (после того, как они долго не хотели признавать масштабы энергетического шока), прежние карантинные меры, введенные в ЕС и Великобритании из-за COVID, теперь будут заменены энергетическими карантинными мерами (нормирование и ограничение топлива)», — написал Дмитриев.

