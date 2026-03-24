Что известно о жертвах взрыва в Севастополе Хозяйка квартиры в Севастополе погибла при ночном взрыве

Хозяйка квартиры, где произошел взрыв в Севастополе, погибла, ее 20-летний сын числится без вести пропавшим, передает пресс-служба Следственного комитета России. По данным ведомства, по факту обрушения дома возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.

Хозяйка квартиры погибла, ее сын 2006 года рождения числится без вести пропавшим. Кроме того, несколько человек из числа жильцов дома находятся в медицинских учреждениях, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что при взрыве оказались повреждены два дома. По его словам, произошло частичное обрушение стены в одной из квартир, а также внутренних перекрытий и конструкций с первого по третий этаж. В соседнем доме произошло возгорание квартир в двух подъездах, огонь локализован.

До этого пожар вспыхнул в квартире жилого многоэтажного дома на проспекте Художников в Санкт-Петербурге. В частности, огонь охватил трехкомнатную квартиру. Площадь пожара достигла 50 квадратных метров. По предварительной оценке, пострадал один человек, его уже поместили в медицинское учреждение. Причина возгорания к настоящему времени не установлена.