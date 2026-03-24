Ограничения на продажу топлива владельцам сельскохозяйственной техники стали вводиться в Великобритании, сообщила газета The Daily Telegraph. Журналисты отметили, что это произошло на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

В материале сказано, что в английском графстве Эссекс и некоторых регионах Шотландии оптовые поставщики установили лимиты на красное дизельное топливо. Им «пришлось уменьшить объем заказов, чтобы удовлетворить как можно больше запросов», указало СМИ.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев с иронией посоветовал населению Евросоюза, когда те будут платить за стремительно дорожающее топливо, вспомнить руководство ЕС и его действия. Именно руководителя дипломатии ЕС Каю Каллас, главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен, премьер-министра Дании Метте Фредериксена и премьер-министра Латвии Эвику Силиня следует «помянуть у бензоколонки», считает он.

На это Дмитриев выразил мнение, что жителей Европы и Великобритании ждут бытовые проблемы из-за отказа европейских бюрократов от российской энергии. Он пояснил: неоплаченные счета, проблемы с домашней техникой и личным авто — вот что принесут европейцам разногласия с Москвой.