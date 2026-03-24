Головные боли, стрессы, настроение на нуле: как выйти из сезонной депрессии

24 марта отмечается Международный день борьбы с депрессией. Его учредили, чтобы привлечь внимание людей к проблемам психического здоровья и способам их решения. Что предпринять, если у вас диагностировали депрессию, можно ли самостоятельно справиться с недугом, каким рекомендациям необходимо следовать — в материале NEWS.ru.

Почему весной люди часто впадают в депрессию

Весной многие россияне жалуются на усталость, упадок сил и плохое настроение. Психологи утверждают, что, как правило, в таких случаях речь идет не просто о хандре, а о сезонной депрессии. Зачастую ключевая причина упадка сил в весеннее время — хронический стресс, накопленный за зиму, рассказал в беседе с NEWS.ru психиатр Василий Шуров. По его словам, также весной на самочувствии сказывается дефицит витаминов, в частности D, и микроэлементов.

«Свою негативную лепту может внести ослабленная гормональная система, когда возникают проблемы с щитовидной железой, половыми гормонами, например, с тестостероном. Солнышка становится много, у людей повышаются требования к себе, а сил нет», — пояснил он.

По словам Шурова, в каждой ситуации всегда следует разбираться индивидуально. С этим мнением согласился терапевт, реабилитолог Павел Смирнов.

«Пациентов, которые жалуются весной на заметное ухудшение самочувствия, очень много. Одних беспокоят головные боли, скачки артериального давления, постоянная сонливость и чувство усталости, других — перепады настроения, непроходящее чувство тревоги и даже панические атаки», — отметил он в разговоре с NEWS.ru.

По словам Смирнова, чаще всего такой набор симптомов связан с сезонной депрессией. Он уточнил, что практически всю осень и зиму организм находился в состоянии перегрузки.

«Пришла весна, казалось бы, можно расслабиться. Однако обычно в этот период начинаются различные сбои», — добавил терапевт.

Как справиться с весенней депрессией

Если речь идет о стойком состоянии, то необходимо обязательно сходить к врачу и выяснить, что случилось с организмом, посоветовал Шуров. Он порекомендовал больше отдыхать, ложиться спать до полуночи, наладить питание, а также убрать из рациона жирную и жареную пищу.

«Если человек хватался за тот или иной допинг или употреблял много алкоголя, от этого тоже надо избавляться. Никотин, как известно, не прибавляет здоровья», — уточнил он.

Шуров также порекомендовал умеренные физические нагрузки. По его словам, зачастую достаточно обычных прогулок. Кроме того, нужно потреблять больше позитивного контента, подчеркнул психиатр.

Шуров посоветовал чередовать умственные и физические нагрузки, разбивать глобальные задачи на маленькие цели, а также делать короткие перерывы во время работы.

«Самое страшное в сегодняшней жизни — многозадачность. Многим приходится ежедневно решать по 20 разных проблем. Естественно, в условиях хронического стресса человек не справляется, начинает прокрастинировать, предъявлять обвинения самому себе, и круг замыкается. Если есть вина и стыд, но нет сил, все плохо. Это явный повод поработать с психотерапевтом, чтобы откорректировать некоторые убеждения», — сказал Шуров.

Смирнов посоветовал уделять больше времени себе. По его словам, в такие сложные периоды невероятно полезным оказывается здоровый эгоизм.

«У вас есть работа, ответственность и требовательные начальники. Однако все это не означает, что у вас могут украсть полчаса вашего времени, отведенного, например, для того, чтобы попить чаю или прогуляться», — сказал он.

Смирнов также отметил, что важно соблюдать режим информационной тишины. Он порекомендовал завести новую привычку, например, после 21:00 ежедневно отключать все уведомления на мобильном телефоне. По словам терапевта, бесконечный информационный поток крайне разрушительно действует на нервную систему.

«Из-за вала сообщений и вопросов мозг перегружается. В итоге мы не можем отдыхать даже дома после работы. Хронический стресс имеет свойство накапливаться и трансформироваться в депрессивные состояния», — отметил специалист.

Шуров добавил, что в группе риска находятся офисные работники с высоким уровнем конкуренции, люди, чью профессию может заменить искусственный интеллект, а также лица с тревожно-депрессивным типом личности, которым свойственно воспринимать все в негативном ключе. При этом отметил, что «заразиться» весенней депрессией может любой человек.

Как поддержать психологическое состояние детей весной

Весной стоит уделить особое внимание детям, страдающим из-за огромных школьных нагрузок, сказал Шуров. Психиатр подчеркнул, что сейчас в образовательных учреждениях наблюдается жесточайшая конкуренция за возможность получить высокие баллы.

«Свой отпечаток накладывает и буллинг. По этой причине многие дети из последних сил дотягивают до летних каникул. Сегодня это совершенно обычная история», — отметил доктор.

Чтобы поддержать детскую психику, стоит ограничить потребление сладостей, белого хлеба и выпечки, а также крахмалистых продуктов, посоветовала нутрициолог Лилия Стародубцева. По ее словам, все это может усугубить хандру у детей. Она отметила, что сахар и быстрые углеводы — это основные провокаторы эмоциональных качелей у подрастающего поколения.

