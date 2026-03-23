Россиянам дали совет, как распознать весеннюю депрессию Онищенко: с приходом весны часто возникают бессонница, ангедония и усталость

Весной часто наблюдается ухудшение психоэмоционального состояния, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, у некоторых людей появляются нарушения сна, усталость, ангедония и ощущение безнадежности.

Больше спать хочется, или, наоборот, бессонница, ангедония. Что такое ангедония? Потеря интереса ко всему. Еще две недели назад хотелось ходить в театр, с интересом бежали на работу, а сейчас [стремление] ко всему снижается. <…> У психиатров это называется депрессивный эпизод. Чувство, усталости, подавленности, грусти, тяга к перееданию, чувство безнадежности, вины, бесполезности, трудности с концентрацией внимания, <…> Больше всего страдают женщины в возрасте 18-30 лет. Они в четыре раза чаще подвергаются этим депрессиям, — сообщил Онищенко.

По словам спикера, у женщин психика более мобильная, чем у мужчин, поэтому сильный пол меньше живет. У женщин же настроение может меняться несколько раз в день.

Всплакнула, разрядилась и все. Мужчина же изображает из себя брутального. Кстати, кареглазым повезло меньше: они чаще впадают в депрессию, — подытожил он.

Ранее врач-невролог Анна Копцева посоветовал для борьбы с бессонницей необходимо ограничить использование гаджетов в вечерние часы. Она отметила, что у 10-15% взрослого населения нарушения сна становятся хроническими. Невролог подчеркнула, что основным способом лечения бессонницы считается гигиена сна.