Как пережить увольнение и не впасть в депрессию: ищем решение и работу

Потеря работы — это стресс, который знаком почти каждому. Как пережить увольнение и не сломаться? Коротко: дать себе время на эмоции, разобраться в причинах, выстроить план и двигаться вперед — тогда этот опыт станет не концом, а началом нового этапа.

Каким бывает увольнение

Увольнение бывает добровольным и принудительным — и это принципиально разные ситуации.

Если вы уходите по собственному желанию, то подаете письменное заявление не позднее чем за две недели до желаемой даты. Инициатива здесь всегда исходит от работника, и работодатель обязан вас отпустить.

Увольнение по статье — это расторжение трудового договора по инициативе работодателя: за прогул, нарушение дисциплины, несоответствие должности. Такая запись в трудовой книжке создает сложности при поиске новой работы, поэтому важно сразу понять, есть ли основания оспорить решение.

Ушли сами — что делать дальше

Вы сделали осознанный выбор, но тревога все равно накрыла? Это нормально. Смена привычного ритма жизни всегда вызывает беспокойство.

Первый шаг — дать себе небольшую паузу. Не торопитесь хаотично рассылать резюме в первый же день: лучше потратить несколько дней на то, чтобы честно ответить себе на вопрос, чего именно вы хотите от следующей работы. Параллельно посчитайте финансовый запас — это даст ощущение контроля и поможет спланировать поиск без паники.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Уволили против воли — как справиться с эмоциями

Если вас попросили уйти или уволили по статье, первая реакция — обида и желание справедливости. Позвольте себе прожить эти эмоции, но установите себе четкий срок: когда именно вы заканчиваете переживать и начинаете действовать.

Важно разделить два понятия: увольнение — это временный рабочий статус, а не ваша ценность как человека. Не тратьте силы на месть или бесконечные «разборки» с бывшим руководством — это лишает вас энергии, которая нужна для движения вперед.

Когда все же стоит судиться

Обращаться в суд или трудовую инспекцию имеет смысл в конкретных случаях: если вас уволили без законных оснований, не выплатили расчет или нарушили процедуру оформления документов. Для начала подайте жалобу в Государственную инспекцию труда (ГИТ) или обратитесь в прокуратуру — это быстрее и дешевле суда. Если нарушение серьезное, стоит проконсультироваться с трудовым юристом.

Три главных совета по поиску работы

Потеря работы — тяжело, но не смертельно, и миллионы людей проходили через это и находили лучшее место.

Обновите резюме осознанно — не просто добавьте последнее место работы, а пересмотрите весь документ с учетом того, что вы умеете сегодня. Задействуйте личные связи — по статистике, значительная часть вакансий закрывается через знакомых, а не через сайты. Напишите бывшим коллегам, партнерам, однокурсникам. Используйте паузу для роста — пройдите короткий курс по востребованному навыку: работа с нейросетями, управление проектами, новый язык программирования. Это усилит резюме и вернет ощущение движения вперед.

Как пережить увольнение с достоинством: позвольте себе немного погоревать, но не застревайте в обиде, разберитесь в причинах произошедшего, защитите свои права там, где это действительно нужно, и сфокусируйтесь на следующем шаге. Самое главное — не опускать руки: каждое увольнение открывает дверь, которую вы, возможно, сами долго боялись толкнуть.

