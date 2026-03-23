23 марта 2026 в 05:45

Психолог объяснила, как избавиться от чувства тревоги во время отпуска

Психолог Романив: составление списка дел в отпуске помогает снизить тревожность

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Формирование списка задач на период отпуска способствует снижению уровня тревожности, заявила NEWS.ru психолог Ольга Романив. Тем не менее, по ее словам, в период отдыха важно оставлять пространство для спонтанности.

Все больше людей, несмотря на долгожданный отпуск, испытывают чувство вины за безделье. Однако есть простые способы помочь себе расслабиться. Небольшой список дел для удовольствия помогает уменьшить тревогу за потерю времени, но оставляйте место для спонтанности. Разрешите неопределенности быть: иногда планы могут меняться, и в этом нет катастрофы. Сосредоточьтесь на том, что вы видите, слышите, чувствуете. Окружите себя приятными моментами. Это помогает отвлечься от рабочих мыслей, — поделилась Романив.

Она подчеркнула, что беспокойство о предстоящем отдыхе — это естественная реакция, а не проявление слабости. По словам психолога, отпуск необходим, поскольку в этот период мозг и тело восстанавливаются, уровень стресса снижается, настроение улучшается, а продуктивность повышается.

Даже если сначала тревога мешает расслабиться, регулярная практика отпусков поможет спокойно реагировать на период паузы. Обязательно выделяйте хотя бы один день для полноценного отдыха в неделю и не ругайте себя за «ничегонеделание». Это время для вашего тела и разума, чтобы вернуть энергию и продолжить работу с новыми идеями и силами, — заключила Романив.

Ранее психолог Наталья Панфилова посоветовала для преодоления чувства тревоги, изоляции и одиночества во время перебоев с интернетом прибегать к проверенным офлайн-занятиям и возвращаться к традиционным способам общения. По ее словам, в жизни нередко возникают ситуации, на которые невозможно воздействовать, поэтому важно не зацикливаться на негативных мыслях.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
