06 октября 2025 в 07:50

Миф о продуктивности: как многозадачность на самом деле вредит мозгу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Постоянная многозадачность создает чрезмерную нагрузку на психику, приводя к хроническому стрессу и снижению когнитивных функций. Попытка одновременного выполнения нескольких задач нарушает естественные процессы концентрации и обработки информации. Современные исследования демонстрируют прямую связь между многозадачностью и развитием тревожных расстройств.

Мозг человека не способен эффективно обрабатывать несколько задач одновременно, а быстро переключается между ними. Это приводит к снижению продуктивности на 40% и увеличению количества ошибок. Повышается уровень кортизола — гормона стресса, что вызывает хроническую усталость. Нарушаются когнитивные функции — ухудшается память и способность к концентрации. Возникает психическое истощение — мозг тратит больше энергии на переключение между задачами. Развивается синдром дефицита внимания — снижается способность фокусироваться на одной задаче. Секрет сохранения психического здоровья заключается в осознанном однонаправленном внимании. Техника «помидорро» с чередованием работы и отдыха помогает повысить эффективность без вреда для психики.

Ранее также сообщалось о способах направить энергию от депрессии в правильное русло. Депрессия может стать толчком к творчеству. Также это хорошее время для самоанализа.

