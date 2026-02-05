Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 04:20

Назван опасный для здоровья материал мебели и ламината

Бизнесмен Васильев: мебель из ДСП низкого класса эмиссии выделяет канцерогены

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Мебель и ламинат из древесно-стружечных плит низкого класса эмиссии могут выделять формальдегид, концентрация которого будет в разы превышать допустимые нормы в теплых и влажных условиях, заявил NEWS.ru строительный эксперт и гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев. По его словам, именно этот канцероген может стать причиной раздражения глаз и першения в горле.

В ламинате и мебели из древесно-стружечных плит низкого класса эмиссии связующим элементом является карбамидо-формальдегидная смола. В дешевых образцах, относящихся к классам E2 или E3, выделение формальдегида — известного канцерогена, раздражающего глаза и горло, — может в разы превышать все допустимые нормы. Этот процесс особенно активен в теплом и влажном воздухе. Поэтому после укладки нового ламината или установки шкафа у вас могут слезиться глаза или першить в горле, — пояснил Васильев.

Ранее глава Росстандарта Антон Шалаев заявил, что ведомство начало разработку ГОСТа на проведение отделочных работ в жилых квартирах. По его словам, ожидается, что работа над документом будет завершена в первом полугодии 2026 года.

здоровье
мебель
советы
россияне
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это лотерея»: названы главные риски при покупке подержанных китайских авто
Юрист ответил, когда за неверный прогноз синоптиков грозит наказание
«Образ миротворца»: во Франции объяснили, зачем Макрону звонок Путину
Трамп не стал отвечать на вопрос о своем политическом будущем
Турэксперт дала важный совет для путешествий с маленькими детьми
Московский суд получил иск о брачном договоре Самойловой и Джигана
Больничные в России достигли максимального уровня
Названы опасные инфекции, которыми можно заразиться через расческу
Премьер Британии может лишиться своего места из-за одного скандала
HR-эксперт ответила, почему сотрудники могут задерживаться на работе
Оперативная обстановка привела к эвакуации города на юго-востоке Украины
Пластика из-за болезни, слова об СВО, разводы: как живет Елена Ксенофонтова
Никита Пресняков «избавился» от Пугачевой. Где он сейчас, что с карьерой
Массированный налет ВСУ на Ростовскую область ночью 5 февраля: что известно
Аналог Roblox могут разработать в России
В Ростовской области озвучили последствия атаки ВСУ на регион
Назван опасный для здоровья материал мебели и ламината
Группировке ВСУ предрекли крах после освобождения Доброполья армией РФ
Самолеты внезапно «исчезли» над российским городом
Наркотики, травля из-за внешности, мнение об СВО: как живет Денис Дорохов
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Мягкие как облако оладьи: готовятся на манке, муке и воде — вкусно и просто
Общество

Мягкие как облако оладьи: готовятся на манке, муке и воде — вкусно и просто

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.