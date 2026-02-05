Назван опасный для здоровья материал мебели и ламината

Мебель и ламинат из древесно-стружечных плит низкого класса эмиссии могут выделять формальдегид, концентрация которого будет в разы превышать допустимые нормы в теплых и влажных условиях, заявил NEWS.ru строительный эксперт и гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев. По его словам, именно этот канцероген может стать причиной раздражения глаз и першения в горле.

В ламинате и мебели из древесно-стружечных плит низкого класса эмиссии связующим элементом является карбамидо-формальдегидная смола. В дешевых образцах, относящихся к классам E2 или E3, выделение формальдегида — известного канцерогена, раздражающего глаза и горло, — может в разы превышать все допустимые нормы. Этот процесс особенно активен в теплом и влажном воздухе. Поэтому после укладки нового ламината или установки шкафа у вас могут слезиться глаза или першить в горле, — пояснил Васильев.

Ранее глава Росстандарта Антон Шалаев заявил, что ведомство начало разработку ГОСТа на проведение отделочных работ в жилых квартирах. По его словам, ожидается, что работа над документом будет завершена в первом полугодии 2026 года.