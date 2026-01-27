Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 16:52

В России зафиксировали новый рекорд суточного потребления газа

«Газпром»: Россия установила новый рекорд суточного потребления газа 25 января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россия обновила прежний исторический рекорд суточного потребления газа гражданами, сообщили в пресс-службе «Газпрома». По данным холдинга, 25 января потребителям было поставлено из Единой системы газоснабжения 1839,6 млн кубометров голубого топлива. При этом предыдущий суточный максимум, зафиксированный днем ранее, составил 1829,9 млн кубометров. Причины связаны с погодой, отметили в компании.

Рост потребления газа связан с холодной погодой в большинстве регионов России. Средняя температура воздуха в зоне действия Единой системы газоснабжения 25 января — минус 18,7 градусов Цельсия, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе «Газпрома» сообщили, что в единственном подземном хранилище газа Прибалтики осталось менее трети запасов. По данным на 25 января, заполненность Инчукалнского ПХГ в Латвии опустилась ниже 33%. Недостаточный объем газа в хранилище может создать серьезные проблемы для надежного газоснабжения потребителей в Прибалтике и Финляндии,

До этого «Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Поставки топлива идут в рамках долгосрочного договора купли-продажи с китайской корпорацией CNPC.

