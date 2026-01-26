Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 21:48

«Газпром» раскрыл запасы газа в Прибалтике

«Газпром»: в единственном ПХГ Прибалтики осталось менее трети запасов газа

Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В единственном подземном хранилище газа (ПХГ) Прибалтики осталось менее трети запасов, сообщили в пресс-службе «Газпрома». По данным на 25 января, заполненность Инчукалнского ПХГ в Латвии опустилась ниже 33%.

На 25 января заполненность Инчукалнского ПХГ — ниже 33%. <...> В прошлом году такой уровень запасов был зафиксирован на три месяца позднее — 21 апреля, когда для единственного хранилища в Прибалтике завершился сезон отбора, — отметили в холдинге.

В «Газпроме» предупредили, что недостаточный объем газа в хранилище может создать серьезные проблемы для надежного газоснабжения потребителей в Прибалтике и Финляндии, где установилась стабильно холодная погода. Данные о низкой заполненности подтверждаются оператором газотранспортной системы Conexus Baltic Grid.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что если Евросоюз введет запрет на российский газ, а затем рассорится с США, то окажется банкротом из-за энергетической зависимости. По мнению политика, Вашингтон может в любой момент резко поднять цены, поставив Европу в безвыходное положение, а Россия найдет альтернативных партнеров.

российский газ
Прибалтика
Европа
Газпром
статистики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЦСКА взял верх над "Северсталью" в московском матче КХЛ
США запускают своего «Терминатора»: Пентагон внедряет ИИ, чем это опасно
Экипаж российского буксира спас филиппинца в Южно-Китайском море
«Нужно быть безмозглым, чтобы верить»: Дуров о безопасности WhatsApp
Глава Еврокомиссии намерена подготовить ЕС к войне с Россией к 2030 году
Как была создана Дорога жизни для Ленинграда и сколько людей она спасла
«Лишилась дара речи»: Херд раскрыла последствия проигрыша в суде с Деппом
Как живет Лепс после расставания с Кибой: кто от кого ушел — подробности
В российском городе после атаки БПЛА погиб мирный житель
Минобороны доложило о сбитых украинских БПЛА над двумя регионами России
«Газпром» раскрыл запасы газа в Прибалтике
На Западе раскрыли, о чем чаще всего размышляет Трамп
Появились кадры снежного циклона над Москвой из космоса
Зачем утеплять теплицу в мороз: способы, которые продлят жизнь вашему парнику
В Москве отменили премьеру спектакля по пьесе Бродского
Фильм Бекмамбетова обошел в США «Аватар 3»: чем режиссер покорил зрителей
ВВС США начали масштабную переброску военных грузов на Ближний Восток
Названа главная проблема на рынке жилья после 2027 года
Блогера с маленькой дочерью задержали в аэропорту из-за новых правил
«Надо быть со своими»: Бероев раскрыл, зачем нужен фильм об СВО
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.