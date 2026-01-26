«Газпром» раскрыл запасы газа в Прибалтике

В единственном подземном хранилище газа (ПХГ) Прибалтики осталось менее трети запасов, сообщили в пресс-службе «Газпрома». По данным на 25 января, заполненность Инчукалнского ПХГ в Латвии опустилась ниже 33%.

На 25 января заполненность Инчукалнского ПХГ — ниже 33%. <...> В прошлом году такой уровень запасов был зафиксирован на три месяца позднее — 21 апреля, когда для единственного хранилища в Прибалтике завершился сезон отбора, — отметили в холдинге.

В «Газпроме» предупредили, что недостаточный объем газа в хранилище может создать серьезные проблемы для надежного газоснабжения потребителей в Прибалтике и Финляндии, где установилась стабильно холодная погода. Данные о низкой заполненности подтверждаются оператором газотранспортной системы Conexus Baltic Grid.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что если Евросоюз введет запрет на российский газ, а затем рассорится с США, то окажется банкротом из-за энергетической зависимости. По мнению политика, Вашингтон может в любой момент резко поднять цены, поставив Европу в безвыходное положение, а Россия найдет альтернативных партнеров.