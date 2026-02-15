Зимняя Олимпиада — 2026
Миллер заявил о новом антирекорде на газовом рынке Евросоюза

Франция исчерпала 95% закачанного к зиме газа к середине февраля

Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) Франции упал ниже критической отметки в 25%, установив исторический антирекорд для середины февраля, рассказали в компании «Газпром». К настоящему моменту из французских резервуаров извлечено уже более 95% объема топлива, закачанного в период подготовки к отопительному сезону. Глава российского холдинга Алексей Миллер подчеркнул, что текущая зима стала знаковой для европейского энергетического сектора, ознаменовавшись очередным системным антирекордом.

13 февраля запасы газа в подземных хранилищах Франции опустились ниже 25%, следует из данных Gas Infrastructure Europe. Это самый низкий в истории уровень заполненности французских ПХГ для середины февраля, — констатировал глава холдинга.

Статистика Gas Infrastructure Europe подтверждает, что текущие темпы отбора газа значительно превышают показатели прошлых лет, оставляя минимальный резерв до конца холодного сезона.

Аналогичным запасом газа в подземных хранилищах располагает и Германия, где показатели тоже опустились ниже 25%. Из немецких ПХГ уже взяты все объемы, подготовленные к зимнему сезону, и откачка идет из резервов прошлых лет, подсчитали в Gas Infrastructure Europe.

