25 марта 2026 в 14:04

Спрос на российские энергоресурсы взлетел в Юго-Восточной Азии

Замглавы Минэнерго Маршавин заявил об интересе стран Азии к энергоресурсам РФ

Подавляющее большинство стран Юго-Восточной Азии проявили значительный интерес к российским энергоресурсам, сообщил заместитель министра энергетики РФ Роман Маршавин. По его словам, которые передает «Интерфакс», это произошло на фоне сокращения предложения с Ближнего Востока.

Вся Юго-Восточная Азия обратилась, — сказал замминистра в ответ на соответствующий вопрос.

Маршавин также отметил, что в ближайшее время у него запланированы переговоры с представителями Шри-Ланки. Эта страна, по его словам, заинтересована в приобретении российской нефти и нефтепродуктов.

Ранее представитель кабмина Шри-Ланки Налинда Джаятисса заявил, что страна начала переговоры с РФ на уровне правительств по топливному вопросу. По его словам, в Россию скоро отправится замминистра энергетики Шри-Ланки.

Прежде эксперт по энергетике Кирилл Родионов сообщил, что Россия может начать наращивать объем добычи нефти во второй половине 2026 года. Он также отметил, что показатель в большей степени зависит от динамики квот ОПЕК+ (Организация стран — экспортеров нефти), а не от геополитических факторов.

