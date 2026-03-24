Страна Азии начала официальные переговоры с Россией по поставкам топлива

Шри-Ланка начала переговоры с РФ на уровне правительств по топливному вопросу

Шри-Ланка начала переговоры с РФ на уровне правительств по топливному вопросу, заявил представитель кабмина азиатской страны Налинда Джаятисса. По его словам, которые приводит РИА Новости, в РФ скоро отправится замминистра энергетики Шри-Ланки.

Переговоры с Россией продолжаются на правительственном уровне, — сказал Джаятисса.

Сторонам уже удавалось обеспечить поставки российской нефти. Сейчас обе страны ищут возможности осуществить это с помощью межправительственных соглашений, добавил Джаятисса. По его словам, поездка одного из замминистров энергетики России в Шри-Ланку должна предоставить возможность для продвижения этих переговоров.

Ранее представитель ЕК Ана Кайза Итконен заявила, что Еврокомиссия исключила из списка планируемых инициатив обсуждение запрета на импорт российской нефти, которое было намечено на 15 апреля. По ее словам, новая дата пока не определена.

Итконен добавила, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ясно заявила: возвращение к импорту российской энергии стало бы стратегической ошибкой. Глава ЕК также тогда утверждала, что такой шаг усилит зависимость и уязвимость Европы.