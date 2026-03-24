Еврокомиссия отсрочила обсуждение запрета на российскую нефть

Еврокомиссия исключила из списка планируемых инициатив обсуждение запрета на импорт российской нефти, которое было намечено на 15 апреля, заявила представитель ЕК Ана Кайза Итконен. По ее словам, которые передает агентство Reuters, новая дата пока не определена.

Наше планирование носит ориентировочный характер <...> У меня нет новой даты, которую я могла бы назвать. Но я могу вас заверить, что мы по-прежнему привержены представлению этого предложения, — сказала она.

Итконен добавила, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ясно заявила: возвращение к импорту российской энергии стало бы стратегической ошибкой. Глава ЕК также тогда утверждала, что такой шаг усилит зависимость и уязвимость Европы.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что не использующие российскую энергию страны подвергнутся естественному отбору. Также он предположил, что Евросоюз рано или поздно будет вынужден вернуться к покупке нефти у России. Он назвал это «разумным выбором», который пока трудно реализовать.