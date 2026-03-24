Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 15:27

Еврокомиссия отсрочила обсуждение запрета на российскую нефть

ЕК перенесла обсуждение запрета импорта российской нефти на неопределенный срок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Еврокомиссия исключила из списка планируемых инициатив обсуждение запрета на импорт российской нефти, которое было намечено на 15 апреля, заявила представитель ЕК Ана Кайза Итконен. По ее словам, которые передает агентство Reuters, новая дата пока не определена.

Наше планирование носит ориентировочный характер <...> У меня нет новой даты, которую я могла бы назвать. Но я могу вас заверить, что мы по-прежнему привержены представлению этого предложения, — сказала она.

Итконен добавила, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ясно заявила: возвращение к импорту российской энергии стало бы стратегической ошибкой. Глава ЕК также тогда утверждала, что такой шаг усилит зависимость и уязвимость Европы.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что не использующие российскую энергию страны подвергнутся естественному отбору. Также он предположил, что Евросоюз рано или поздно будет вынужден вернуться к покупке нефти у России. Он назвал это «разумным выбором», который пока трудно реализовать.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.