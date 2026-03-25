Военэксперт ответил, что стоит за планами Трампа заключить мир с Ираном Военэксперт Литовкин: словами о мире с Ираном Трамп тянет время для нового удара

Слова американского президента Дональда Трампа о стремлении к миру с Ираном являются тактическим ходом, направленным на выигрыш времени для подготовки нового удара, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, в настоящее время Вашингтон ведет против Тегерана гибридную войну, ключевым элементом которой является информационное давление.

Конечно, Трамп высказываниями о мире с Ираном тянет время для нового удара. Безусловно, Вашингтон просто спекулирует на своих планах, о которых в Тегеране, как утверждают иранские представители, никто не знает. Надо понимать, что идет гибридный конфликт. Это не только удары ракетами, но и информационная война. Вот США сейчас и ведут ее против Ирана, говоря, что они готовы подписать мирное соглашение на своих условиях. Будто они такие хорошие, а то, что убили 170 маленьких девчонок, — это якобы ерунда. Так что верить американцам нельзя ни на йоту, даже если они что-нибудь подпишут, — высказался Литовкин.

По его мнению, истинные требования США лишают Иран суверенитета, включая отказ от ракетной программы и ядерных разработок. По его словам, это делает подобные соглашения для Тегерана заведомо неприемлемыми.

Только Иран, по мнению США, не должен иметь атомную бомбу и производить ракеты. Исламская Республика не может быть независимым суверенным государством. Все должно быть подчинено интересам США и Израиля. Тегеран на такие условия никогда не согласится, — подытожил Литовкин.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что контроль Ирана над Ормузским проливом, закрепленный в рамках мирного соглашения с США, позволит сохранить государственную целостность страны. По его словам, также Тегерану необходимо добиться компенсации за ущерб, нанесенный во время боевых действий.