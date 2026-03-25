Налет на Кронштадт, теракт на Кубани, 600 БПЛА: как ВСУ атакуют РФ 25 марта

За прошедшие сутки Россию атаковали почти 600 БПЛА. В частности, дроны совершили налет на Кронштадт и порт Усть-Луга в Ленинградской области. Белгород подвергся ракетному обстрелу, почти 500 тысяч человек остались без света. В ДНР дрон пытался атаковать машину с беженцами. Под Курском 13 человек пострадали из-за удара по агропромышленному предприятию. На Кубани был предотвращен теракт в университете МВД. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

Почти 600 украинских БПЛА атаковали Россию за сутки

За прошедшие сутки 590 украинских беспилотников совершили налеты на российские регионы. Как сообщили в Минобороны РФ, с 08:00 до 14:00 силы ПВО перехватили 20 дронов. В ведомстве уточнили, что семь БПЛА сбиты над Белгородской областью, шесть — над Брянской, четыре — над Крымом. Два БПЛА уничтожили над Курской областью, еще один — над Ростовской.

За следующие шесть часов над РФ ликвидировали 42 беспилотника, рассказали в Минобороны. Больше всего дронов было нейтрализовано над Брянской областью — 19. По данным военного ведомства, 10 БПЛА сбили над Курской областью, по пять — над Белгородской и Смоленской, два — над Калужской, один — над Воронежской.

С 20:00 до 23:00 средства ПВО перехватили и уничтожили 139 украинских дронов над Брянской, Смоленской, Калужской, Новгородской, Ленинградской областями, Московским регионом и Республикой Крым.

В ночь на 25 марта ВСУ попытались атаковать регионы России с помощью 389 БПЛА, уточнили в военном ведомстве. Дроны сбили над Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской и Ленинградской областями. Кроме того, ВСУ пытались атаковать Московский регион и Крым, заявили в Минобороны.

Дроны ВСУ ударили по Кронштадту

Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что 56 БПЛА были уничтожены над Ленинградской областью в ходе отражения воздушной атаки. По предварительной информации, никто не пострадал.

«В Усть-Луге в зоне порта ведется локализация возгорания. В Выборге повреждена кровля жилого дома», — отметил он.

Дроны ВСУ ударили по Кронштадту, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. По его данным, обошлось без пострадавших.

«Частичные повреждения получило остекление нескольких жилых домов и автомобилей. Разрушений нет. Для жителей организуется пункт горячего питания», — отметил он.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаках ВСУ на Ленинградскую область.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

ВСУ обстреляли ракетами Белгород

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, в результате атаки была серьезно повреждена энергетическая инфраструктура. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла», — написал Гладков.

Позже губернатор уточнил, что ночью порядка 450 тысяч человек остались без света. По его данным, восстановительные работы будут проводиться в течение нескольких дней.

«Обстановка в приграничье Белгородской области продолжает оставаться крайне напряженной. Только за последние два дня 14 человек получили ранения, поэтому приняли решение: из социальных учреждений, которые находятся непосредственно вдоль границы, жителей, которые не могут сами себе оказать помощь, будем перемещать в другие регионы», — объявил глава региона.

Гладков отметил, что в селе Замостье двое мужчин были ранены в результате атаки FPV-дронов. Их госпитализировали, медики оценивают состояние одного из пострадавших как тяжелое.

По данным губернатора, Белгородскую область за сутки атаковали 117 дронов. Кроме того, под обстрелом оказались населенные пункты Грайворонского округа. ВСУ выпустили по ним четыре боеприпаса.

В Минобороны РФ не комментировали сведения об атаках ВСУ на Белгородскую область.

Украинский БПЛА попытался ударить по машине с беженцами в ДНР

Беспилотник попытался атаковать автомобиль с семьей, эвакуировавшейся из Красноармейска, сообщили в российских силовых структурах. Дрон был сбит.

«Противник попытался убить мирных жителей. Это был дрон, его удалось уничтожить на подлете», — заявили в силовых структурах.

У автомобиля не было дверей и крыши, поэтому оператор дрона видел, что в машине находятся ребенок и пенсионеры.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Под Курском 13 человек пострадали в результате атаки украинских дронов на предприятие

ВСУ ударили дронами по агропромышленному предприятию в селе Гламаздино Хомутовского района, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Он уточнил, что один человек погиб, шестеро пострадали.

«В течение часа был нанесен повторный удар. В результате атаки пострадали еще семь человек», — добавил Хинштейн.

По его словам, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, у остальных 11 — ранения различной степени тяжести. Всех раненых доставили в центр сочетанной травмы областной клинической больницы.

По данным главы региона, за сутки над Курской областью были сбиты 30 беспилотников различного типа.

«Три раза враг применил артиллерию по отселенным районам. Четыре раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», — отметил Хинштейн.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаках ВСУ на Курскую область.

Фрагмент дрона взорвался в руках ребенка в Запорожье

Одиннадцатилетний ребенок пострадал в результате взрыва фрагмента дрона в его руках, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, мальчик получил ранение руки и ожоги. Его доставили в хирургическое отделение Васильевской больницы.

«Мальчик поднял часть беспилотника противника, в результате чего получил ранение руки и ожоги. Ребенку оказывается медицинская помощь. Благо его жизни ничего не угрожает», — написал Балицкий.

Он также сообщил, что на дороге под Васильевкой БПЛА атаковал гражданский автомобиль. Пострадали женщины 1980 и 1965 годов рождения, а также мужчина 1965 года рождения.

«Также была совершена атака БПЛА на гражданский автомобиль в районе села Новогоровка Токмакского муниципального округа — серьезные травмы получили мужчины 1985 и 1978 годов рождения. Пострадавшие находятся в реанимации», — заявил Балицкий.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаках ВСУ на Запорожскую область.

Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи под Херсоном

В Новой Каховке в результате обстрела ВСУ погиб мужчина 1963 года рождения, заявил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он также сообщил, что обстрелы и удары беспилотников привели к повреждению неэксплуатируемых зданий в Малых Копанях и Новой Каховке, легковых машин в Великих Копанях и Костогрызово, а также трех грузовых автомобилей в Москаленко.

«Враг также обстрелял Алешки, Голую Пристань, Кардашинку и Новую Збурьевку», — сообщил Сальдо.

Кроме того, украинские БПЛА атаковали машину скорой помощи, сообщил в своем Telegram-канале зампред правительства региона Сергей Черевко. Он уточнил, что фельдшер получил контузию, после чего его доставили в больницу.

В Минобороны РФ не комментировали сведения об атаках ВСУ на Херсонскую область.

На Кубани предотвратили теракт в университете МВД

Украинские спецслужбы вынудили 21-летнего жителя Кубани готовить теракт на учебной базе Краснодарского университета МВД России в Новороссийске, рассказали в региональном УФСБ. Юношу завербовали телефонные мошенники. Он перевел деньги на «безопасный счет», после чего с ним связались лжесотрудники полиции.

«Под предлогом непривлечения к уголовной ответственности за финансирование ВСУ склонили к совершению противоправных действий. В этих целях куратор передал исполнителю координаты расположения интересующих объектов учебной базы, инструктировал об особенностях проникновения на территорию базы, а также приготовления зажигательной смеси», — говорится в сообщении.

Обвиняемый выполнил все указания кураторов, но был задержан сотрудниками ФСБ.

Читайте также:

Налет БПЛА на Ленобласть ночью 25 марта: пожар, отмены рейсов, что известно

Удар по больнице, 500 бомб, налет на телецентр ДНР: ВСУ атакуют РФ 24 марта

Наступление ВС РФ на Харьков 24 марта: войска дезертируют, Купянск-Узловой