Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 16:22

Сколько человек пострадало при атаке дронов ВСУ на авто под Запорожьем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Запорожской области беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали два гражданских автомобиля, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий. В результате обстрелов пострадали пять человек.

Первый удар был нанесен по машине, следовавшей по дороге в направлении города Васильевки. Ранения получили три человека: женщины 1980 и 1965 года рождения, а также мужчина 1965 года рождения, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Также была совершена атака БПЛА на гражданский автомобиль в районе села Новогоровка Токмакского муниципального округа — серьезные травмы получили мужчины 1985 и 1978 года рождения. Пострадавшие находятся в реанимации. Опасность повторных ударов сохраняется, — написал Балицкий.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО ликвидировали и перехватили 20 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, по семь и шесть БПЛА сбили над территориями Белгородской и Брянской областей, четыре — над Крымом, по два и одному — над Курской и Ростовской областями.

Россия
Запорожская область
Евгений Балицкий
ВСУ
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Москва

Общество

Шоу-бизнес

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.