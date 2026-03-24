Сколько человек пострадало при атаке дронов ВСУ на авто под Запорожьем

В Запорожской области беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали два гражданских автомобиля, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий. В результате обстрелов пострадали пять человек.

Первый удар был нанесен по машине, следовавшей по дороге в направлении города Васильевки. Ранения получили три человека: женщины 1980 и 1965 года рождения, а также мужчина 1965 года рождения, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Также была совершена атака БПЛА на гражданский автомобиль в районе села Новогоровка Токмакского муниципального округа — серьезные травмы получили мужчины 1985 и 1978 года рождения. Пострадавшие находятся в реанимации. Опасность повторных ударов сохраняется, — написал Балицкий.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО ликвидировали и перехватили 20 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, по семь и шесть БПЛА сбили над территориями Белгородской и Брянской областей, четыре — над Крымом, по два и одному — над Курской и Ростовской областями.