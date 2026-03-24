Что известно об атаке ВСУ на машину скорой помощи в российском регионе Фельдшер пострадал при атаке ВСУ на машину скорой помощи в Херсонской области

Вооруженные силы Украины нанесли удар по автомобилю скорой помощи в Херсонской области, сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко. В результате атаки пострадал фельдшер, который был госпитализирован.

По словам должностного лица, инцидент произошел поздно вечером. Фельдшер получил контузию, но его состояние не вызывает опасений.

Поздно вечером вчера произошла атака на машину скорой помощи. К счастью, фельдшер получил лишь контузию, пациент благополучно доставлен в стационарную больницу для дальнейшего лечения. Водитель автомобиля также вернулся целым и невредимым, — написал Черевко.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об атаке украинских БПЛА на два гражданских автомобиля. В результате пострадали пять человек.

До этого в Минобороны РФ информировали, что силы ПВО ликвидировали и перехватили 20 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, по семь и шесть БПЛА сбили над территориями Белгородской и Брянской областей, четыре — над Крымом, по два и одному — над Курской и Ростовской областями.