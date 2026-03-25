25 марта 2026 в 10:42

ВСУ попытались убить семью дроном при эвакуации из Красноармейска

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Беспилотник атаковал автомобиль с семьей, эвакуировавшейся из Красноармейска, однако был уничтожен на подлете, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Дрон был сбит выстрелом из ружья.

Противник попытался убить мирных жителей, которых везли в автомобиле из Красноармейска. Это был дрон, его удалось уничтожить на подлете, — заявили в силовых структурах.

По данным силовиков, у автомобиля не было дверей и крыши. Оператор дрона должен был видеть, что в машине находятся ребенок и пенсионеры, считает собеседник агентства.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали детский сад в Херсонской области с помощью беспилотников. В результате сброса боеприпаса с БПЛА было повреждено здание котельной. Как уточнил глава региона Владимир Сальдо, из садика эвакуировали 35 человек, в том числе 30 воспитанников.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате обстрелов и атак беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины за сутки в регионе погиб один мирный житель и 10 получили ранения. Он отметил, что пожилой мужчина погиб при попадании снаряда в частный жилой дом в Новой Каховке. Среди пострадавших, по его словам, оказались трое детей.

ВСУ попытались убить семью дроном при эвакуации из Красноармейска
