Орда украинских дронов атаковала Россию

Силы противовоздушной обороны за три часа сбили 139 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Все дроны были самолетного типа.

24 марта текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 139 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Новгородской, Ленинградской областей, Московского региона и Республики Крым, — сказано в заявлении.

Ранее пожилая женщина стала жертвой удара ВСУ по Михайловке в Запорожской области. Погибшей был 71 год. Кроме того, в результате атаки повреждения получили шесть жилых домов. Уточнялось, что жители, чье имущество пострадало от ударов ВСУ, имеют право на компенсацию за утраченное или поврежденное жилье.

До этого в Минобороны РФ заявили, что пять вражеских беспилотников сбили системы ПВО, два перехватили расчетами авиации, а еще три уничтожили мобильные огневые группы в районе компрессорной станции «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края. Одновременно с этим была успешно отражена массированная атака 14 дронов на станцию «Береговая» в Туапсе.