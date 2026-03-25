Warner Bros. сообщила хорошую новость для поклонников «Властелина колец»

Компания Warner Bros. сообщила в соцсетях, что работает над новым фильмом во вселенной «Властелина колец». Проект получил название «Властелин колец: Тени прошлого». В опубликованном видео режиссер оригинальной трилогии Питер Джексон также рассказал о фильме «Охота на Голлума» Энди Серкиса, премьера которого запланирована на 2027 год.
Сценарий складывается очень удачно, и я думаю, что фильм получится действительно хорошим, — рассказал Джексон.
Действие развернется через 14 лет после отплытия Фродо. Повзрослевшие Сэм, Мерри и Пиппин отправятся по следам былых сражений, а дочь Сэма, Эланор, случайно раскроет тайну, которая едва не стоила победы в Войне Кольца еще до ее начала. Детали сюжета и актерский состав пока держатся в секрете.
Фильм «Тени прошлого» планируют выпустить после картины о Голлуме. Сценарий пишет Стивен Колбер, который известен как давний поклонник вселенной английского писателя Джона Толкина.
Ранее американский стриминговый сервис HBO поделился на странице в соцсетях первым официальным кадром из нового сериала о Гарри Поттере. Дополнительные подробности о проекте пообещали представить 25 марта. На снимке запечатлен Гарри Поттер в форме сборной факультета Гриффиндор по квиддичу. Он повернут к зрителю спиной и движется в сторону Хогвартского квиддичного стадиона.