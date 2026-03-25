25 марта 2026 в 13:45

Warner Bros. сообщила хорошую новость для поклонников «Властелина колец»

Кадр из фильма «Властелин колец: Братство Кольца»
Компания Warner Bros. сообщила в соцсетях, что работает над новым фильмом во вселенной «Властелина колец». Проект получил название «Властелин колец: Тени прошлого». В опубликованном видео режиссер оригинальной трилогии Питер Джексон также рассказал о фильме «Охота на Голлума» Энди Серкиса, премьера которого запланирована на 2027 год.

Сценарий складывается очень удачно, и я думаю, что фильм получится действительно хорошим, — рассказал Джексон.

Действие развернется через 14 лет после отплытия Фродо. Повзрослевшие Сэм, Мерри и Пиппин отправятся по следам былых сражений, а дочь Сэма, Эланор, случайно раскроет тайну, которая едва не стоила победы в Войне Кольца еще до ее начала. Детали сюжета и актерский состав пока держатся в секрете.

Фильм «Тени прошлого» планируют выпустить после картины о Голлуме. Сценарий пишет Стивен Колбер, который известен как давний поклонник вселенной английского писателя Джона Толкина.

Ранее американский стриминговый сервис HBO поделился на странице в соцсетях первым официальным кадром из нового сериала о Гарри Поттере. Дополнительные подробности о проекте пообещали представить 25 марта. На снимке запечатлен Гарри Поттер в форме сборной факультета Гриффиндор по квиддичу. Он повернут к зрителю спиной и движется в сторону Хогвартского квиддичного стадиона.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Актер Котрелев ушел из жизни на 50-м году жизни
После крушения вертолета в Приамурье завели дело о подделке номера
Садовод рассказала, какие цветы лучше высадить до апреля 2026 года
Погода в Москве в четверг, 26 марта: ждать ли жары и сильных ливней
«Звоните своей бабушке»: Макгрегор возвращается в UFC спустя пять лет
Налет на Кронштадт, теракт на Кубани, 600 БПЛА: как ВСУ атакуют РФ 25 марта
Что известно о методах «лечения» в скандальном рехабе «Свобода»
Спрос на российские энергоресурсы взлетел в Юго-Восточной Азии
Что известно о пожаре в одном из жилых домов Астрахани
Что известно о первой попытке Израиля бомбить порты в Каспийском море
Звезда сериала «Постучись в мою дверь» даст показания по делу о наркотиках
Нутрициолог назвала неочевидную причину развития морщин
VK, МФТИ и МГТУ имени Баумана подвели итоги «Технокубка»
Врач предупредил о неочевидной опасности зеленого чая
Матвиенко назвала вопрос, который больше не отпугивает аферистов с Украины
Зафиксирован массовый сбой на сайте налоговой службы
Что известно о расследовании убийства участника «Дома-2» Лукина
Warner Bros. сообщила хорошую новость для поклонников «Властелина колец»
Названо число поврежденных в Иране медицинских объектов
Европейские потребители газа травятся опасным канцерогеном
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

