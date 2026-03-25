Warner Bros. сообщила хорошую новость для поклонников «Властелина колец»

Компания Warner Bros. сообщила в соцсетях, что работает над новым фильмом во вселенной «Властелина колец». Проект получил название «Властелин колец: Тени прошлого». В опубликованном видео режиссер оригинальной трилогии Питер Джексон также рассказал о фильме «Охота на Голлума» Энди Серкиса, премьера которого запланирована на 2027 год.

Сценарий складывается очень удачно, и я думаю, что фильм получится действительно хорошим, — рассказал Джексон.

Действие развернется через 14 лет после отплытия Фродо. Повзрослевшие Сэм, Мерри и Пиппин отправятся по следам былых сражений, а дочь Сэма, Эланор, случайно раскроет тайну, которая едва не стоила победы в Войне Кольца еще до ее начала. Детали сюжета и актерский состав пока держатся в секрете.