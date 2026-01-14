Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 03:50

Элайджа Вуд отказался обсуждать съемки нового фильма о Средиземье

Элайджа Вуд
Актер Элайджа Вуд, известный по роли хоббита Фродо Бэггинса в трилогии «Властелин колец», оставил место для слухов о своем возвращении во вселенную Средиземья, пишет Screen Rant. Он отказался опровергать информацию о возможном участии в новом фильме «Властелин колец: Охота на Голлума».

По данным издания, во время недавнего мероприятия Вуд прокомментировал намеки своего коллеги Иэна Маккеллена о появлении Фродо в проекте. Новый фильм, предположительно, появится в прокате в декабре 2027 года. Актер не дал однозначного ответа, сославшись на правила конфиденциальности.

Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Послушайте, волшебнику стоит доверять. Кроме того, мне на самом деле не разрешено подтверждать, — заявил исполнитель роли хоббита.

Ранее Вуд сделал неожиданное заявление. По его словам, один из типажей орка из кинофильмов создавался по образу и подобию скандально известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Актер пояснил, что таким образом создатели хотели сказать Вайнштейну: «Да пошел ты».

