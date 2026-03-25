Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 13:47

Что известно о расследовании убийства участника «Дома-2» Лукина

Дело об убийстве звезды «Дома-2» Лукина направили в суд

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Прокуратура передала в суд дело об убийстве 33-летнего участника телепроекта «Дом-2» Дмитрия Лукина, сообщила Lenta.ru. По информации издания, обвинительное заключение утвердили против 53-летнего сценариста Станислава Берестова.

Журналисты рассказали, что подозреваемый мог нанести потерпевшему множество ранений кухонным ножом. Мотив предполагаемого нападавшего и другие детали не приводятся.

Ранее сообщалось, что бывшая участница «Дома-2» и член ЛДПР Виктория Берникова подралась с московским мастером по изготовлению кожаных изделий и ударила его по голове каблуком. По информации источников, конфликт произошел в ее магазине Ramos Collection на Ленинском проспекте из-за претензий к качеству товара.

До этого Красногорский городской суд вынес приговор бывшему участнику реалити-шоу «Дом-2» Антону Гусеву, признанному виновным в аварии на федеральной автотрассе, унесшей жизнь человека, в виде двух лет лишения свободы условно. Слушания проходили в особом порядке. Гусев полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Москва
смерти
Дом-2
прокуратура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что известно о расследовании убийства участника «Дома-2» Лукина
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.