Что известно о расследовании убийства участника «Дома-2» Лукина Дело об убийстве звезды «Дома-2» Лукина направили в суд

Прокуратура передала в суд дело об убийстве 33-летнего участника телепроекта «Дом-2» Дмитрия Лукина, сообщила Lenta.ru. По информации издания, обвинительное заключение утвердили против 53-летнего сценариста Станислава Берестова.

Журналисты рассказали, что подозреваемый мог нанести потерпевшему множество ранений кухонным ножом. Мотив предполагаемого нападавшего и другие детали не приводятся.

Ранее сообщалось, что бывшая участница «Дома-2» и член ЛДПР Виктория Берникова подралась с московским мастером по изготовлению кожаных изделий и ударила его по голове каблуком. По информации источников, конфликт произошел в ее магазине Ramos Collection на Ленинском проспекте из-за претензий к качеству товара.

До этого Красногорский городской суд вынес приговор бывшему участнику реалити-шоу «Дом-2» Антону Гусеву, признанному виновным в аварии на федеральной автотрассе, унесшей жизнь человека, в виде двух лет лишения свободы условно. Слушания проходили в особом порядке. Гусев полностью признал вину и раскаялся в содеянном.