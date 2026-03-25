Диетолог назвала идеальный вариант завтрака

Яичница — не просто вкусный, но и невероятно полезный вариант завтрака, заявила «Здоровью Mail» диетолог Наталья Ковалева. По ее словам, это блюдо содержит в себе высококачественный белок, незаменимые аминокислоты, комплекс витаминов и полезные жиры.

Яйца считаются одним из лучших источников холина — вещества, играющего ключевую роль в работе мозга, отметила Ковалева. Употребление этого продукта помогает улучшить когнитивные способности и поддержать работу нервной системы.

Витамин D в составе яиц укрепляет кости и иммунитет, витамины группы В помогают сохранить энергию, а витамин А полезен для зрения и кожи. Омега-3, в свою очередь, важен для поддержания сердца, мозга и эндокринной системы. Помимо этого, яичница надолго дает чувство сытости.

