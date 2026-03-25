Диетолог назвала напитки, которые могут повысить работоспособность Диетолог Русакова: какао и чай мате помогут повысить работоспособность

Какао и чай мате помогут повысить работоспособность, рассказала «Москве 24» врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. По ее словам, в составе содержатся флаванолы, которые улучшают кровоснабжение мозга.

Еще поддержать энергию в течение рабочего дня способен чай мате. Он содержит матеин, теобромин и теофиллин — биоактивные соединения, стимулирующие центральную нервную систему, — рассказала Русакова.

Диетолог подчеркнула, что перечисленные напитки оказывают мягкое тонизирующее действие, а также помогут лучше выдерживать физические и эмоциональные нагрузки. Она посоветовала обратить внимание и на напитки с содержанием женьшеня, так как они способствуют улучшению концентрации и снижают уровень стресса.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что мнение о вреде кофе ошибочно. По его словам, напиток оказывает защитное действие на сердце и печень, снижая риск инфарктов и онкологических заболеваний.