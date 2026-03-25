25 марта 2026 в 14:00

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» даст показания по делу о наркотиках

Турецкая актриса Ханде Эрчел даст показания по делу о наркотиках

Ханде Эрчел Ханде Эрчел Фото: Alberto Terenghi/Keystone Press Agency/Global Look Press
Турецкая актриса Ханде Эрчел, исполнившая главную роль в сериале «Постучись в мою дверь», заявила в соцсети о готовности дать показания по делу о наркотиках. Она уточнила, что в настоящее время находится на обучении за границей.

Чтобы прояснить ситуацию, я вернусь в свою страну, где сделаю необходимые заявления и дам показания, — написала актриса.

Перед этим суд в Турции выдал ордер на арест Эрчел. Прокуратура Стамбула сообщила, что в среду, 24 марта, задержали 14 человек по подозрению в употреблении запрещенных веществ, еще двоих разыскивают.

До этого полиция Стамбула задержала актера сериала «Клюквенный шербет» Догукана Гюнгера в рамках масштабной антинаркотической операции. Рейды прошли одновременно в четырех турецких провинциях, включая проверку 34 элитных ночных клубов. Всего под стражу взяли 23 человека, в их числе популярные актеры, их подозревают в употреблении запрещенных веществ и незаконной деятельности.

Результатом рейда также стало решение о сносе пристройки пятизвездочного отеля Bebek на берегу Босфора, где отдыхали представители местной элиты. Владелец гостиницы был взят под стражу и признался, что организовывал «досуг для частных клиентов», в ходе обысков в отеле нашли наркотики.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
