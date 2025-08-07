Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 08:36

В аэропорту российского города ввели временные ограничения

Росавиация: аэропорт Калуги временно не принимает и не отправляет рейсы

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Аэропорт Грабцево в Калуге временно не отправляет и не принимает рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал Кореняко.

Ранее в аэропорту Волгограда вводили временные ограничения. Воздушная гавань не принимала и не отправляла самолеты. Аэропорт возобновил работу спустя примерно 5,5 часа.

До этого в аэропорту Пулково произошел технический сбой в управлении багажной системы. По данным пресс-службы воздушной гавани, неполадка коснулась около 20 рейсов. Представители аэропорта отметили, что весь утерянный багаж отправят в аэропорты назначения ближайшими рейсами. В случае неприбытия вещей пассажирам посоветовали обращаться в розыск багажа в аэропорту назначения.

В конце июля регулярные рейсы на посадочную площадку Северо-Курильска в Сахалинской области отменены. Причиной стали опасения по поводу возможного подтопления взлетно-посадочной полосы после нескольких волн цунами.

Россия
Калуга
аэропорты
Росавиация
ограничения
