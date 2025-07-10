5 лучших рецептов желе из красной смородины: от классического до мятного

Красная смородина — настоящая звезда лета. Ягода кислая, но ароматная, богата пектином, что делает ее идеальной основой для желе. Готовится оно просто, но результат — как в лучших джемовых лавках Европы. Особенно хороши эти заготовки зимой: достаточно открыть баночку — и вот уже лето на бутерброде.

Классическое желе из красной смородины

Ягоды (1 кг) перебрать, промыть, залить 100 мл воды и проварить 10 минут на слабом огне до мягкости. Горячую массу перетереть через сито или отжать с помощью марли. Полученный сок снова поставить на плиту, добавить 800 г сахара и варить 20–25 минут, постоянно помешивая и снимая пену. Когда капля желе застывает на холодной тарелке — готово. Разлить по стерильным банкам и закатать.

Совет: можно использовать желирующий сахар — время варки сократится вдвое.

Желе с мятой и лимонной цедрой

Из 1 кг красной смородины отжать сок любым способом. Добавить к нему 1 ч. л. мелко натертой лимонной цедры и 3-4 листика свежей мяты. Варить с 750 г сахара на медленном огне, пока масса не станет густой. Удалить мяту перед разливом в банки. Желе получается освежающим, с тонким цитрусовым послевкусием.

Совет: если добавить немного зеленого чая, получится желе с удивительно интересным послевкусием.

Желе с вином и пряностями: деликатес с нотками специй и ягод

В сок из 1 кг ягод влить 100 мл красного сухого вина, добавить 1 палочку корицы, щепотку гвоздики и мускатного ореха. Засыпать 700 г сахара и варить до загустения. Процедить, чтобы убрать пряности, и горячим разлить в банки. Такое желе отлично сочетается с мясом, особенно с уткой, или сыром.

Совет: добавьте каплю бальзамического уксуса — вкус станет сложнее и глубже.

Как сохранить смородину на зиму: рецепты Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Желе без сахара — с медом и пектином

Из 1 кг красной смородины отжать сок, добавить 3-4 ст. л. меда (по вкусу) и 1 ч. л. яблочного пектина. Довести до кипения, варить не дольше 10 минут. Готовое желе разлить по небольшим банкам и хранить в холодильнике.

Совет: используйте темный гречишный мед — он придаст насыщенный карамельный вкус.

Желе-пятиминутка для занятых

В 1 литр сока из свежей смородины добавить 500 г сахара и пакетик желфикса (или другого загустителя). Довести до кипения и проварить 2-3 минуты. Разлить по стерильным банкам. Такой вариант не требует длительной варки и сохраняет максимум витаминов.

Совет: это желе отлично идет в прослойку тортов или как начинка для пирогов.

Необычные применения желе из смородины

Желе — это не только десерт. Оно подходит как основа для соуса к мясу и птице, добавляется в сырные тарелки, используется как глазурь в десертах и даже в заправках для салатов. Добавив немного бальзамика и масла, можно получить пикантную винегретную заправку. Или использовать желе как начинку в мини-эклерах и тарталетках — неожиданно, но вкусно.

Посмотрите рецепт варенья из малины у нас на сайте.