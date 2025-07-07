Варим малиновое варенье без хлопот: полезно и вкусно

Сочное, яркое и насыщенное — варенье из малины заслуженно считается одним из самых вкусных и полезных. Оно помогает при простуде, радует вкусом и прекрасно хранится всю зиму.

Переберите 1 кг малины, уберите мусор, листочки и мягкие ягоды. Переложите в кастрюлю с толстым дном и засыпьте 1 кг сахарного песка. Оставьте смесь на 1–2 часа, чтобы ягоды дали сок. Поставьте на плитку, дождитесь, пока закипит. Держите на слабом огне, аккуратно помешивая, варите 5 минут. Осталось остудить, опять довести до кипения и повторить процесс еще раз. Разлейте по стерильным банкам, закатайте, наслаждайтесь в любое время.

Совет: чтобы сохранить больше витаминов, можно не варить варенье, а просто растереть ягоды с сахаром в пропорции 1:1,5 и хранить в холодильнике.

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