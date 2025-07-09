Пикантные огурчики за 20 минут в пакете: хрустящие, без банок и хлопот

Пикантные огурчики за 20 минут в пакете: хрустящие, без банок и хлопот

Пикантные огурчики, маринованные в пакете, — это хрустящая закуска с ярким чесночным вкусом, острой ноткой перца и приятной кислинкой, которая будет готова за 20 минут.

Нарежьте 500 г молодых огурцов кружочками или четвертинками, сложите в целлофановый пакет. Добавьте 3 измельченных зубчика чеснока, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 1/2 ч. л. молотого черного перца, 1 ч. л. сушеного укропа и 1 ст. л. уксуса 9%. Завяжите пакет, хорошо встряхните, чтобы все ингредиенты перемешались, и оставьте при комнатной температуре на 20 минут, периодически встряхивая.

Огурцы получаются хрустящими, с насыщенным пряным вкусом и легкой остротой — идеальная закуска к шашлыку, картошке или просто к столу. Подавайте сразу, посыпав свежей зеленью, или уберите в холодильник — через пару часов они станут еще ароматнее.

Этот рецепт спасет, когда гости уже на пороге, а угощать нечем — быстро, вкусно, без возни с банками и без хлопот.

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